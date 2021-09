Après sa victoire au 42e National pétanque de Chalon-sur-Saône, Philippe Quintais s’est confié à info-chalon

Il est l’un des meilleurs joueurs de pétanque du monde ! Paré de titres plus honorifiques les uns que les autres (Champion du Monde, de France, des villes…), ce pétanqueur hors norme reste un grand champion sympathique et très proche de son public.

(ici en photo avec une fan)

Alors qu’il venait de remporter le 42e National de pétanque de la ville de Chalon-sur-Saône, Philippe Quintais a accepté de répondre à nos questions :

Philippe, vous étiez les favoris et vous avez répondu présent, formidable non ?

P.Q : « On était les favoris, cela, c’est vous qui le dites ! Il y avait un plateau relevé cette année sur ce concours avec pas mal de belles équipes qui pouvaient le gagner. On n’était pas les seuls, loin de là ! Disons que c’est vrai, nous étions parmi les dix meilleurs équipes favorites. Là, on est d’accord ! »

Comment s’est passé pour vous ce grand national de pétanque ?

P.Q : « Plutôt bien dans l’ensemble même si on a failli perdre suite à un choc en 16e de finale qui nous a opposé à Christophe Sarrio où l’on était d’ailleurs menés 6 à 12 mais on s’en est sortis. Donc, on est passé par la petite porte mais dans l’ensemble, on a quand même pas mal joué. On a produit du beau jeu et cela nous a permis de l’emporter ! ».

Tout le monde vous suit sur la chaine L’Equipe, qu’avez-vous envie de dire aux chalonnais qui étaient très fiers de votre venue?

P.Q : «Et bien tout simplement les remercier pour leur accueil. C’est vrai que nous avons vu beaucoup de monde venir nous solliciter pour des photographies ou des autographes pendant tout le weekend mais c’est normal et on est là aussi pour leur faire plaisir. Donc un beau weekend avec beaucoup de monde et du public très très sympathique ! ».

Et sur l’organisation de ce national ?

P.Q : « C’était très bien organisé ! Cela faisait longtemps que je n’étais pas revenu ici mais tout s’est très bien passé. Félicitation à tous!

Votre prochaine échéance ?

P.Q : «On se rend le prochain weekend à Bourbon-Lancy pour participer à un grand National similaire à celui-là ! ».

J.P.B