Nouvelle restauration scolaire et halte garderie inaugurées officiellement à Virey le Grand

Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, Maxime Gutzwiller - Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Chalon sur Saône, Francine Chopard - Conseillère régionale, Dominique Melin - Conseillère départementale de Saône et Loire, et de nombreux élus locaux, étaient autour de Guillaume Thiébaut, maire de Virey le Grand, afin d'officialiser la mise en route de ce superbe bâtiment, porté par le cabinet d'architectes Sénéchal-Auclair et la SEM Val de Bourgogne.

En RPI avec Lessard le National, la commune de Virey le Grand accueille 180 élèves, alors que la halte-garderie accueille des enfants issus des autres communes avoisinantes. "Ce n'était plus satisfaisant tant en terme de prestations qu'en terme d'accueil" confiait Guillaume Thiébaut, soulignant au passage l'extraordinaire croissance communale depuis les années 70.

La nouvelle restauration scolaire et halte garderie a été fortement soutenue par l'Etat, la Région, le département ainsi que le Grand Chalon. "Un plan de financement qui a reçu un soutien de l'ancien Sous-Préfet Boyer et de Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire" a tenu à souligner le premier magistrat de Virey, "sans compter le soutien du Service d'appui technique aux communes du Grand Chalon". D'un montant global de 1 million d'euros, le nouvel espace a pu compter sur un gros financement de l'Etat à hauteur de 300 000 euros et de la région à hauteur de 200 000 euros, 71 000 euros du Conseil départemental et 90 000 euros du Grand Chalon.

Malgré un contexte d'intervention rendu compliqué de par la crise sanitaire et l'impact sur les délais, la commune de Virey le Grand a tenu bon le dossier, pour lancer ce vendredi très officiellement, le restaurant scolaire Marguerite Boucicaut.

A tour de rôle, les élus ont rendu hommage à cette femme, chalonnaise, qui a fait fortune à Paris, et dont l'action quotidienne en faveur des moins chanceux en fait un modèle du féminisme et de l'entrepreneuriat au féminin. "Je souhaite de bons moments à ces générations qui vont se succéder" a lancé en guise de mot de la fin Maxime Gutzwiller, représentant le Sous-Préfet de Chalon sur Saône, retenu à Simard pour une autre inauguration.

Laurent Guillaumé