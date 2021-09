Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre, « une petite histoire du train à Fontaines ».

Exposition de l’histoire du chemin de fer à Fontaines de 1842 à nos jours salle Pierre Fénié de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Le thème national des journées européennes du patrimoine est le Chemin de fer pour cette année 2021. Fontaines, avec la ligne Paris Lyon Marseille et sa gare, a préparé une exposition. C’est toute l’histoire du train et de sa gare de 1842 à nos jours que vous retrouverez à la salle Fénié.

Le comité consultatif habitat/patrimoine de la mairie, constitué de 8 élus et 8 habitants, avec l’aide du GREF, a soigneusement préparé cette journée du patrimoine ; c’est le GREF qui a fait le travail de recherche sur la base des archives communales et il a collecté documentations et photos d’époque que le public pourra voir à Fontaines lors de ces journées européennes du patrimoine.

De la naissance du chemin de fer sous Louis Philippe en passant par le choix du tracé pour construire la ligne de chemin de fer, l’histoire du train à Fontaines et de l’évolution de la commune grâce à ce moyen de transport, vous est contée :

- en images, photos et textes à la salle Fénié de Fontaines

- sur écran

- avec la remise à la sortie d’un dépliant retraçant l’histoire du train à Fontaines.

L’entrée est libre en respectant les recommandations sanitaires en vigueur.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

C.Cléaux