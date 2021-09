AVIS DE DECES - Madame Joséphine NAULIN née CONEJO

CRISSEY



Annie Naulin, Patrick Naulin et Odile Deveyle, ses enfants ;

Edouarde Degrace, sa sœur ;

Monique Bonnot, Roger Naulin et Solange Bergeron,

ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs enfants ;

François, Sophie, Arianna Cezanne et Fabien, Cyril Naulin, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Claire et sa famille, Arketa, Yuri, Maya, Camille, Mélodie, ses arrière petits-enfants ;

Eden et Naël, ses arrière-arrière-petits-fils ;

ses neveux et nièces ;

ses nombreux amis et tout ceux qui ont compté pour elle,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Joséphine NAULIN

née CONEJO

survenu le 10 septembre 2021, à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 16 septembre 2021, à 11h15 au Crématorium de Crissey dans l'intimité familiale.

La famille remercie le personnel de l'unité CALLISTO 2 de l'EHPAD Terre de Diane pour sa gentillesse et son dévouement exceptionnel.

Cet avis tient lieu de remerciements.