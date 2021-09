Le RTC (Rugby Tango Chalonnais) tiendra son Assemblée Générale le vendredi 17 septembre à 19 heures

Découvrez l’ordre du jour et les modalités pour assister !

Message important à tous les adhérents et licenciés du Rugby Tango Chalonnais :

Tous les adhérents du Rugby Tango Chalonnais ayant le droit de vote selon les dispositions statutaires sont convoqués le vendredi 17 septembre 2021, à partir de 19h00 au réceptif du stade Léo Lagrange, à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'association, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

§ Lecture du Rapport de gestion ;

§ Lecture du Rapport moral et d’activité ;

§ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021,

§ Affectation du résultat ;

§ Approbation de la cotisation 2021/2022 ;

§ Approbation du Budget prévisionnel ;

§ Nomination de nouveaux membres du Comité Directeur (5 postes à pourvoir),

§ Pouvoirs en vue des formalités.

RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR & CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE

Du gel hydroalcoolique sera à disposition et devra être utilisé à l‘entrée dans la salle. Les chaises seront espacées pour assurer la distanciation physique pendant la tenue des débats. Pour l’émargement, nous vous remercions de vous munir d’un stylo. A défaut, un stock de stylo sera disponible, et une solution désinfectante sera utilisée Si vous êtes une personne à risque, merci de privilégier les procurations.

Si vous êtes dans l’incapacité d’assister physiquement à cette Assemblée générale ordinaire, vous pourrez vous y faire représenter par un autre membre de l’Association dans les conditions visées par les statuts. A cet effet, des modèles de procuration sont disponibles et téléchargeables sur notre site internet. La procuration complétée et signée devra être remise à votre mandataire qui devra la présenter à son entrée en séance. Conformément aux dispositions des statuts, le vote par correspondance est interdit.

Concernant le dépôt des candidatures au Comité Directeur il est rappelé, qu'il doit être effectué par écrit (lettre simple, e-mail, télécopie) adressé au siège ou à l’adresse e-mail de l’Association au moins huit jours avant la date fixée pour la tenue de l’Assemblée Générale, soit le 09 septembre 2021 au plus tard. Le candidat doit être âgé de plus de 16 ans, avoir adhéré à l'association avant le 09 mars 2021 et en être toujours membre.

Ces moments juridiques sont des moments forts dans le fonctionnement de l'association, il est souhaitable que malgré les circonstances, et dans le respect des mesures sanitaires rappelées ci dessus, le maximum de membres actifs soient présents ou représentés. Il est rappelé que les jeunes joueurs licenciés au club de moins de 16 ans, et leurs parents, peuvent assister à l'AG, mais sans droit de vote.

Vous trouverez sur notre site : https://www.rugbytangochalonnais.fr , la convocation officielle ainsi que la procuration.

Bernard LECUELLE

Pdt du Rugby Tango Chalonnais

Communiqué du club

Mis en ligne par J.P.B