La 5ème édition du trail de la Chaume se déroulera ce dimanche à Givry

Après une année blanche due au contexte sanitaire, le trail revient ce dimanche, avec des départs et arrivées qui s'effectueront devant le Collège givrotin du Petit Prétan.

Des nouveautés pour 2021

Cette année, la course proposera deux parcours, qui ont été renouvelés par rapport à l'édition 2019: un de 8,7 kilomètres avec un dénivelé positif de 270 mètres et un autre de 16 kilomètres avec une dénivelé positif de 550 mètres.

Du fait des inconnues qui régnaient au moment où la décision a été prise d'organiser cette 5ème édition, les organisateurs ont préféré annuler l'habituelle course d'orientation, plus particulièrement destinée aux familles, pour mieux se concentrer sur le trail.

Autre nouveauté de cette année, il ne sera pas possible, au vu des contraintes sanitaires, de s'inscrire sur place le jour même. Les inscriptions ne se feront donc que par internet à l'adresse suivante https://traildelachaumeblog.wordpress.com , avec une cloture qui est fixée à vendredi soir minuit.

Enfin, pour les mêmes raisons, Hélène Porot, Présidente de l'association « Les givrés du Trail », nous a précisé que l'inscription aux deux courses était conditionnée par la présentation d'un pass sanitaire, et que le masque serait obligatoire dans la zône de départ.

Elle demande aussi aux participants d'apporter leur propre éco-gobelet, qui sera demandé sur les différents ravitaillements.

Une organisation assurée par deux associations, avec une partie des bénéfices reversée à l'association « Les virades de l'espoir »

Cette épreuve est organisée depuis 5 ans par l'association sportive du lycée Emiland Gauthey et par l'association givrotine « Les Givrés du trail ».

Elles ont pour objectif de partager des expériences sur la pratique sportive, faire découvrir le territoire de la Côte Chalonnaise, initier les jeunes à la pratique de la marche et de la course nature et faire vivre cet événement fédérateur, qu'est le Trail de la Chaume.

Et comme d'habitude, elles pourront compter dimanche sur la présence de plus de 60 bénévoles, parmi lesquels de nombreux élèves du lycée Emiland Gauthey.

Enfin, comme c'est le cas depuis la création de cette épreuve, une grande partie des bénéfices dégagés sur cette journée, sera reversée à l'Association sportive du Lycée Emiland Gauthey. Ces fonds contribueront ainsi au financement des championnats, auxquels les différentes équipes sportives du lycée participeront. L'autre partie ira à l'Association « Les virades de l'espoir », qui lutte contre la mucoviscidose..



En pratique :

Où ? Parking du gymnase de Givry

Quand ? dimanche 19 septembre:

9h45 : Départ du 8,7 km

10 heures : Départ du 16 km

à partir de 11h00 : Remise des récompenses

Inscriptions: en ligne jusqu'au 17 septembre à minuit et il ne sera pas possible de s'inscrire sur place le jour même.

Pour tout renseignement : Luc Brigatti au 06 19 26 11 82