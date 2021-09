AVIS DE DECES - Madame Michelle CREGNIAUX née CAILLET

SAINT-MARCEL, - OUROUX-SUR-SAÔNE



Christophe et Isabelle Cregniaux ;

François et Nathalie Cregniaux ;

Véronique et Dominique Thibert ;

ses enfants ;

Fanny et Sébastien Monin,

Marine, Iseline Thibert,

ses petits-enfants ;

Mathis, Rose,

ses arrière-petits-enfants adorés ;

ses frères, sa sœur ;

les familles Cregniaux, Caillet, Husson, Chaudat, Gaugy, parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle CREGNIAUX

née CAILLET

survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 16 septembre, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Michelle repose à la chambre

funéraire de Saint-Marcel.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie la Direction et le Personnel de la résidence Hubiliac pour leur bienveillance ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

Michel

son époux décédé en 2013,

Clément

son ami.