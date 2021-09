AVIS DE DECES - Madame François BALLAND née JOSÈPHE WILHÉLEM

ROSEY



Monsieur Albert Balland (†),

Monsieur et Madame Eric Hême de Lacotte,

Monsieur et Madame Gérald Bret,

Monsieur le docteur Philippe Déprez et Madame le docteur Sylvie Balland Déprez,

Monsieur Blaise Balland,

Monsieur et Madame Pierre Sebag,

ses enfants ;

Renaud et Jennifer,

Geoffroy et Magalie,

Thomas et Béatrice,

Guillaume et Christine,

Édouard et Lucie,

Guillaume,

Timothée et Tiphaine,

Clémence et Julien,

Gaspard et Manon,

Arthur,

ses petits-enfants ;

et ses vingt arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Madame François BALLAND

née JOSÈPHE WILHÉLEM

survenu le 11 septembre 2021 dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 18 septembre en l'église de Rosey (71390) suivie de l'inhumation.