4ème édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise le 26 mars 2022, les inscriptions sont ouvertes !

Après l'édition 2019 qui a connu un grand succès avec plus de 5000 participants, petits et grands, 70 partenaires, 600 bénévoles, les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine édition qui aura lieu le samedi 26 mars 2022.

Les parcours

Le 10km : c’est un parcours facile, essentiellement au milieu des vignes de Givry, qui sera proposé aux coureurs. Le circuit compte moins de 100m de dénivelé positif, avec 80% de chemins viticoles. Il accessible au plus grand nombre.

Le semi-marathon : pas de changement pour le parcours, parcours vallonné avec la légendaire côte de Barizey. Une course dans la course sera d'ailleurs mise en place 2022 avec le challenge du meilleur grimpeur.

Le Marathon : Le parcours reste le même qu’en 2019, mais il reste quelques petites bosses si l’on veut découvrir les plus beaux points de vue. Les coureurs pourront aussi profiter d’un petit chassé croisé de 2 kms, permettant de voir les coureurs revenir dans l’autre sens afin d’apporter un peu plus de convivialité.

les P’tits Ceps : Les courses enfants auront lieu également le samedi après-midi entre 14h et 15h00 : pour les enfants de 2011 à 2017.

La randonnée et la marche nordique randonnée : La marche aura lieu le dimanche 27 mars 2022 du Côté de Bouzeron, une appellation de la Côte Chalonnaise. Quatre parcours, de 5 à 20 kms, accessibles au plus grand nombre, seront proposés. Ce dimanche de randonnée permettra aux coureurs du samedi de découvrir la partie nord de notre vignoble et de se dégourdir les jambes après les efforts de la veille.

Vous pourrez découvrir durant tout le week-end du Marathon les vins de Givry et les viticulteurs.

POUR VOUS INSCRIRE

La pasta party du vendredi soir ne change pas, et la soirée de clôture du samedi soir devient un banquet bourguignon, assis, servi à table. Ces deux soirées seront animées bien sûr.

Le MARA3 la formule qui cartonne pour les groupes et les clubs: une nouvelle course en équipe de 3 coureurs a vu le jour en 2019. Avec 64 équipes inscrites en 2019, nous maintenons ce superbe moyen de courir avec ses amis, sa famille ou son club. Cette nouvelle épreuve peut permettre aux groupes d'amis, de niveaux différents, de courir ensemble. C'est aussi l'occasion, pour un premier marathon, de retrouver des amis sur le parcours qui vous accompagneront sur la fin de course. Cela peut permettre à des familles, dont certains membres ont des niveaux de course différents, de partager une course à pied et de se faire accompagner sur une partie du parcours par sa tribu !

Le 1er coureur prend le départ du km 0 à Givry (même départ et même parcours que le Marathon) et effectue l’intégralité du parcours. Au km 21, devant la mairie de Rully, le 1er coureur rejoint le deuxième coureur qui l’attend sur place et ils continuent le parcours ensemble à 2. Au km 32, sur la place de Saint Jean de Vaux, les 2 premiers coureurs retrouvent le troisième coureur qui attend sur place. Nos 3 coureurs continuent la course et doivent franchir ensemble la ligne d'arrivée à Givry.

Alors n'attendez plus, venez participer à cette nouvelle épreuve

Le Marathon des Vins fait partie depuis 2019 du Challenge de la Convivialité. Ce challenge regroupe 20 courses festives au goût des saveurs du terroir pour tous ceux qui aiment courir et faire la fête. Notre épreuve fait son entrée parmi les grands marathons festifs de France (Beaujolais, Médoc, Blaye....). C'est une belle récompense pour une qualité d'organisation au service des coureurs : des soirées festives, des ravitaillements festifs sur tous les parcours, des récompenses pour les coureurs déguisés et une grande convivialité de l'équipe de 600 bénévoles présents. Notre épreuve est également labellisée Vignobles&Découvertes, car elle met en avant le patrimoine viticole bourguignon.