La municipalité à la rencontre des enseignants pour cette rentrée 2021

Comme le veut la tradition depuis très nombreuses années, la Municipalité de Châtenoy-le-Royal réunit, juste après la rentrée, tous les enseignants de trois groupes scolaires auxquels sont également joints les ATSEM, agents d’entretien et le personnel du Centre Social, la Police Municipale autour d’une rencontre conviviale en compagnie des élus municipaux.

L’occasion pour le maire Vincent Bergeret de faire un point et de saluer les nouveaux arrivants. Une rentrée qui semble s’être effectuée sans problème autour d’un effectif stable voir en légère croissance de 15 élèves, ce dont nous avons parlé dans notre article sur la rentrée scolaire.

Puis d’adresser ses remerciements aux services techniques pour les travaux réalisés durant les vacances scolaires et le Centre Social qui fait un gros travail en direction des écoles.

Monsieur le Maire a tenu à saluer l’assistance, entouré de nombreux élus du Conseil Municipal, de la majorité et de l’opposition municipale. Puis de rappeler l’engagement municipal en matière de travaux, sur et dans les bâtiments scolaires : « Nous avons cette année encore investi particulièrement en matière d’équipement informatique pour les trois groupes scolaires. On continuera, bien évidemment en fonction de nos moyens » Et de souhaiter une bonne année scolaire à tous avant de partager le non moins traditionnel verre de l’amitié.

JC Reynaud