Présentation des opérations organisées pour la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre

Ce vendredi, la Ville de Chalon-sur-Saône et deux associations, le Lions Club et France Alzheimer 71, ont tenu une conférence de presse commune pour présenter les différentes opérations organisées pour la Journée mondiale dédiée à la maladie d'Alzheimer qui aura lieu le mardi 21 septembre. À l'issue de cette présentation, le maire et le président de France Alzheimer 71 ont signé la charte «Ville aidante Alzheimer». Plus de détails avec Info Chalon.

Le mardi 21 septembre c'est la Journée mondiale dédiée à la maladie d'Alzheimer qui vise à sensibiliser et informer le plus grand nombre sur la maladie et les autres pathologies neuro-évolutives.



Dans le cadre de cette journée, ce vendredi 17 septembre à 12 heures, une conférence de presse commune qui réunissait la Ville et deux associations, le Lions Club et France Alzheimer 71, s'est tenue dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône.



L'objectif de cette conférence de presse était de présenter toutes les opérations prévues pour le 21 septembre.



Après une courte introduction, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône a donné la parole à André Anglaret, président de l'association France Alzheimer 71 qui fait partie d'un réseau de 101 associations départementales au service des personnes malades et de leur famille.



France Alzheimer se donne quatre missions principales, à savoir sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics, contribuer à la recherche ( à hauteur de 1 million d'euros chaque année), accompagner et soutenir les familles et former les professionnels de santé.



Cette année, le thème choisi pour le 21 septembre est un arbre à souhaits.



Le président de cette association explique que le choix de l'arbre est jusifié par le fait que c'est un symbole fort et fédérateur.



Le maire précise qu'il s'agit d'un magnolia du Square Chabas.



La population est invitée à venir y accrocher un message à l'attention des malades et de leurs familles,les participants recevront en retour une lettre ensemencée.



André Genot a rappelé que le Lions Club s'engage dans une action nationale baptisée «Roses jaunes contre Alzheimer» à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la maladie.



Les membres du Lions Club proposeront à la population d'acheter une rose jaune au prix de 3 euros. Elle sera présentée dans un cornet de cellophane.



Cette année, 5000 roses jaunes seront proposées à la vente.



Des équipes du Lions Club seront installées sur les marchés de Chalon-sur-Saône le vendredi 24 septembre et du dimanche 26 septembre. D'autres équipes s'installeront le samedi 25 septembre dans les galeries marchandes de Carrefour Chalon Sud et de La Thalie ainsi que le dimanche 26 septembre sur le marché de Chagny.



La totalité de la recette sera affectée à la maladie d'Alzheimer sous toutes ses formes dont une grande part à la recherche.



À l'issue de cette conférence de presse, le maire de Chalon-sur-Saône et le président de l'association Alzheimer 71 ont officiellement signé la charte «Ville aidante Alzheimer».



Chalon-sur-Saône devient de facto la première ville du département de Saône-et-Loire à signer cette charte.



«On ouvre un chemin et c'est le rôle d'une collectivité. Une commune si elle exclut n'est pas une commune», déclare le maire qui parlera également de «devoir d'exemplarité».



«Une société ne peut pas se considérer digne d'elle-même si elle tient hors de ses frontières une partie de sa population. C'est de bon cœur que nous nous engageons aux côtés des malades et de leurs familles (...) la recherche a besoin d'avancer et chacun a son rôle», poursuit Gilles Platret.



À travers l'adhésion à la charte «Ville aidante Alzheimer», aux côtés de l'association France Alzheimer, le maire signataire signifie la volonté de favoriser l'inclusion des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée au sein de notre ville.



Dernier point et non des moindres, une salle zen et bien-être (yoga, méditation,...) ouvrira prochainement au sein de la Maison des Associations, à l'Espace Jean Zay.



Étaient également présents, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Marguerite Thura, délégué distric Centre-Est du Lions Club, et le Dr. Didier Mallay, gériatre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati