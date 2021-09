'La rentrée plus que jamais', c'est ce soir !

Parce que la vie artistique ne s’est pas arrêtée pendant cette longue parenthèse, parce que les structures culturelles du Grand Chalon ont plus que jamais envie de se réunir, de se retrouver, de vous retrouver pour relancer ensemble la machine indispensable du spectacle vivant, de la création et du partage, nous vous invitons au Port Nord pour cette rentrée festive, chaleureuse, ouverte, faite de concerts et impromptus. C’est la Rentrée ! La vraie !

SAM 18 SEP 2021 — 18h THÉÂTRE DU PORT NORD à Chalon-sur-Saône - GRATUIT !

AU PROGRAMME :

• 19h : The Bermudaz "Boîte de jour", par Les Enfants Phares. 2 saxophones amplifiés, 1 batterie, 1 sono sur roulettes, des effets et des machines : le bermu-vaisseau arrive au Port-Nord. Les spectacteurs sont invités à rejoindre la, les tribu(s) de ces musiciens - acteurs dans cette création immersive et interactive.

• 21h : Les musiciens du P’tit Bal chalonnais veulent faire danser “le monde”, partager et échanger avec tous ceux qui veulent bien s’arrêter quelques instants. Après avoir mis le feu au Conservatoire un soir de janvier 2019, le P’tit Bal vous fera tournoyer et vibrer pour ce nouveau départ.

• 23h : Sélection musicale de Melle Nicole

Bar et restauration sur place, en continu