Golf Chalon 3e de la finale régionale du 1er challenge national des écoles de golf

Depuis de nombreuses années le golf de La Chassagne obtient de bons résultats chez les jeunes. Il l’a une nouvelle fois montré en gagnant la finale régionale du 1er challenge national des écoles de golf.

Organisée par la ligue de Bourgogne Franche-Comté avec le soutien logistique de l’AS Golf, et notamment de sa commission jeunes, la compétition, a rassemblé quarante participants. Représentant cinq des six Golfs qualifiés pour cette finale, le sixième, à savoir le Golf du Rochat, ayant déclaré forfait au dernier moment. Les Jurassiens des Rousses absents, étaient donc en lice, outre Chalon, Dijon-Norges, La Chassagne, Pontarlier et Prunevelle. Disputée en scramble à 2 en greensome sur les neuf premiers trous du Golf de la Roseraie, l’épreuve, supervisée par Joël Vezin, un des pros référents de la ligue, ancien pro à Chalon et aujourd’hui pro à Prunevelle, réunissait quatre équipes par écoles et le classement final s’effectuait au meilleur des résultats du classement brut des vingt équipes. Malgré la belle première place d’Amaury Lavollée et de Mathieu Garault l’école de golf de Chalon n’a pas pu faire mieux que troisième, la victoire revenant aux jeunes golfeurs de la vallée de l’Ouche, qui ont fait preuve d’homogénéité en prenant les deuxième, quatrième, sixième et huitième places. Suffisant pour prendre le meilleur sur leurs voisins de Dijon-Norges, bons deuxièmes. Devant la réussite de cette première édition, le challenge national va être reconduit en 2022.

Un nouveau responsable

Une page est en train de se tourner à l’école de golf de Chalon en cette période de rentrée. Responsable de la dite école depuis 8 ans, Françoise Lartaud, qui officiait ce dimanche en qualité de starter, passe le relais à Luc Carl Fraselle, membre du comité directeur depuis quelques mois.

Les résultats

Classement brut : 1. Amaury Lavollée - Mathieu Garault (Chalon) 36, 2. Marius Reveau - Robin Catherinet (La Chassagne) 38, 3. Rose Pitault - Louis Laborier (Dijon Norges) 40... 13. Louis Fourneret - Tim Digonnaux (Chalon) 51, 14. Esteban Castellon - André Dugenest (Chalon) 51, 15. Mathias Fleury (Chalon) - Enzo Fani (Chalon) 53...

Classement final : 1. La Chassagne 169, 2. Dijon-Norges 184, 3. Chalon 191, 4. Prunevelle 212, 5. Pontarlier 229.

Gabriel-Henri THEULOT