Tuba et Cihat, un mariage civil aux couleurs turques

Il a appartenu au maire de Châtenoy le Royal, Vincent Bergeret, d’officier pour ce mariage du 18 septembre 2021 entre Tuba Baylan, née le 21 avril 2000 à Chalon sur Saône et domiciliée à Châtenoy le Royal, au lotissement du Lavoir et Cihat, Salih Özparlak, né le 7 janvier 200 à Beaune et domicilié à Lacanche (Cote d’Or).

Tuba est la fille de Musa et Durna Baylan; Cihat, Saliih est le fils de Hayrullah Özparlak et de Kezibän Tabur. Les témoins étaient Melissa Calik, Selim Turan, Leyla Calik et Murat Ozturk.

De la joie et de la bonne humeur comme il se doit en pareille circonstance, sans oublier la musique et les drapeaux rappelant les origines des deux époux et de leurs familles.

info-chalon.com renouvelle ses bons souhaits de bonheur aux deux jeunes époux du jour.

JCR