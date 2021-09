L’oeil et l'objectif de Bastien Villeboeuf pour scruter les étoiles

Ce jeune entrepreneur, Bastien Villeboeuf, spécialisé dans les photographies d’entreprises du secteur immobilier, restauration, automobile pour n’en citer que les principales actuellement, a décidé de mettre son oeil et surtout son objectif du coté de l’Astrophotographie.

Une technique qui nécessite du matériel spécifique pour l’ajouter au boitier classique d’un numérique de qualité. Surtout il faut être armer de beaucoup de patience, donc avoir du temps quand il s’agit de saisir, par nuit claire et non polluée d’éclairages urbains, dans l’objectif standard de l’appareil installé sur une lunette astronomique ou un télescope : « Une pose longue, pour une photo qui peut durer une seconde jusqu’à cinq minutes, voir plus, le tout en s’ajustant sur la rotation de la terre. » tient à souligner Bastien Villelboeuf.

Cette face du photographe est avant tout une vraie passion dont il n’hésite pas à passer ses nuits à la belle étoile pour saisir planètes, voie lactée, constellations et autres systèmes dans l’univers, pour en faire une photo. Une passion pour cet espace infini qui lui tient à coeur depuis 2019, après une formation nécessaire sur ce sujet avec sous-jacent la certitude que l’étoile de son papa Christian, décédé en juin 2019, l’accompagne dans cette recherche au coeur de la voute étoilée pour cette découverte du ciel.

Ce sont quelques-unes de ces photos qu’il présente jusqu’au 19 octobre 2021 dans le Hall de la mairie de Saint Rémy.

Le vernissage de cette exposition a eu lieu ce vendredi 17 septembre 2021 en présence de Florence Plissonnier, maire de Saint Rémy; d’Amélie Vion, adjointe à la Culture et aussi de la discrète maman de Bastien, Valérie Villeboeuf.

JC Reynaud



Une exposition ouverte les

lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h et de 13h30 à 17h

le mardi de 8h30 à 18h30

Hall de la mairie de Saint Rémy, 1 place Jean Jaurès