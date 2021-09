Retour en images sur la fête de quartier Paix-Charreaux-Centre au Square Chabas

À l'occasion de la fête de quartier Paix-Charreaux et Centre ce samedi après-midi, le Square Chabas s'est transformé, avec ses animations pour tous les goûts et tous les âges, en gigantesque aire de jeux autour de laquelle les habitants, petits et grands, passaient de stand en stand afin de dire combien ils aiment leur quartier. Retour en images avec Info Chalon.