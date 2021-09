L’Union départementale pour le don de sang bénévole de Saône-et-Loire en congrès à Chalon

Créée en 1986 sous le nom d’Amicale des volontaires du sang de Saône-et-Loire, l’Union départementale pour le don de sang bénévole de Saône-et-Loire vient de tenir son congrès annuel au Clos Bourguignon à Chalon.

L’Union départementale, actuellement présidée par Marie-Claire Myat, et qui regroupe plus de soixante-dix amicales, défend les valeurs du don de sang en France, à savoir le bénévolat, l’anonymat, le volontariat et le non-profit, et a pour mission notamment de susciter le don volontaire au sein de la population et de réunir les associations agissant en faveur du don de sang.

La moitié des amicales était représentée à cette importante réunion, honorée par la présence de Gilles Platret, maire de Chalon, Françoise Vaillant et Jean-Vianney Guigue, conseillers départementaux, Dominique Melin, conseillère départementale, vice-présidente du Grand Chalon, ainsi que celle de Bruno Legourd, adjoint chargé des affaires sanitaires et sociales.

Forte baisse des dons de sang

L’assemblée générale 2021 a été l’occasion pour le docteur Christophe Barisien, responsable des prélèvements en Bourgogne Franche-Comté, de dresser un inquiétant constat : depuis dix-huit mois, c’est-à dire depuis le début de la pandémie de Coronavirus, le nombre des dons a lourdement chuté. Quand on sait que pour notre région quelque 600 dons sont nécessaires quotidiennement...

A quelques jours de la journée mondiale, programmée ce 18 septembre, il a été également question du don de moelle osseuse. Lors du précédent exercice 500 donneurs ont été recensés en Bourgogne, dont 200 en Saône-et-Loire. Georges Rollin, président de l’ADOT 71 (Association pour le don d’organes et de tissus humains de Saône-et-Loire), a fait état de la nécessité des dons d’organes. Une nécessité qui peut arriver à tout le monde.

Enfin Pierre Mezara a été récompensé par la médaille de commandeur du don de sang. Une distinction ô combien méritée par l’ancien président de l’Union départementale, également ancien président régional et ancien vice-président national.

G.H.T.