La 7e édition de la Fête du Port à Chalon-sur-Saône, perturbée par un temps maussade

Samedi matin, à partir de 10 heures, avait lieu le lancement de la 7e édition de la fête du Port de plaisance, 8 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône en présence de Marie Mercier Sénatrice, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et 1er Vice-Président du Conseil Départemental, de Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône et Président de l’Office de Tourisme du Grand Chalon et de nombreux élus.

Jean-François Troussard, Président de Chalon Plaisance lançait l’ inauguration de cet événement devant une soixantaine de personnes et de nombreux exposants : Chalon Plaisance : Balades en bateaux 5€, Chalon Jet : initiation/baptême 10€, Club Plongée Loisirs : baptême, Club de modélisme naval : démonstration, Voiles sportives chalonnaises : initiation, Chalon Canoe Kayak : initiation 2€, Yacht club : activité de voile - Ski nautique, AS.PRE.NAUT : activité de Plongée, ASPROMO : activité de Motonautisme… de Professionnels :Chalon Nautic : expositions de bateaux neufs/d’occasion, Start & Go Auto Ecole : permis-bateau, Croix blanche, Miel B Abeilles…

Clin d’œil à la sympathique équipe du Club de modélisme naval de Chatenoy-le-Royal

Clin d’œil aussi à un trio de charme,

Restauration-Buvette : Buvette Chalon Plaisance, Glaces Italiennes + Granitas, TribuM food truck, Deli Street Burger

Un concert était prévu aussi samedi soir dès 19h30 avec Magic Spoon, un groupe chalonnais – pop rock

Extraits des discours prononcés :

Jean François Troussard : « Bienvenue à tous à cette 7e édition de la Fête du Port ! Une édition un petit peu particulière pour deux raisons : la première c’est qu’elle se déroule fin septembre alors qu’elle se tenait avant au mois de juin, on connait d’ailleurs les raisons pour lesquelles on a été contraints de la reporter, la deuxième particularité c’est qu’elle se fait avec un nouveau président et je voulais rendre hommage au précédent président, Jean Marc Marceau, qui a laissé ses fonctions et qui était indisponible ce weekend. Naviguant en eau fluviale depuis un certain temps, je voulais souligner la particularité du port de Chalon qui a une situation géographique exceptionnelle. En effet, peu de ports en France ont cette particularité d’être en plein centre ville, à quelques minutes des restaurants, des commerces, de la place de la Mairie ou de la place de la Cathédrale Saint Vincent. Si je prends exemple sur des ports beaucoup plus importants comme celui de Valence ou encore Mâcon notre voisin, je peux vous assurer, qu’ils envient la particularité chalonnaise de notre emplacement. En revanche, j’envie un petit peu notre voisin mâconnais qui a des structures beaucoup plus récentes, neuves ! D’ailleurs, je suis souvent interpellé par les plaisanciers, les usagers ou les gens qui pratiquent le tourisme fluvial sur les pontons qui nécessitent Monsieur le Maire et Monsieur le Président, quelques travaux d’aménagements que j’espère à court terme. Je sais, Monsieur le Maire tout l’attachement que vous avez pour le tourisme fluvial, j’ai entendu plusieurs de vos discours et cela me va bien parce que moi aussi, j’ai un attachement très fort à la Saône et en particulier de Chalon-sur-Saône […] Je voulais aussi avant toute chose remercier Florence Capelli et toute son équipe du Parc des Expositions qui nous ont donné un grand coup de main. Merci aussi à Nicolas, le Capitaine du Port qui lui aussi avec son équipe nous a bien aidé. Et pour terminer, merci à tous les bénévoles. Je rappelle que sans eux, cette fête ne pourrait pas avoir lieu. Je vous souhaite à tous un excellent weekend et merci de votre attention ! ».

Gilles Platret : « Dans ce vibrant message, il y a quelques messages! […] Généralement on est sur un bon 5000 visiteurs sur la Fête du Port sur les années traditionnelles et moi je veux croire que cela sera le cas […] Je voudrais adresser un message de remerciement à tous ceux qui font vivre le port de plaisance tout au long de l’année. Vous avez eu la gentillesse de nous rappeler que nos agents sont là et qu’ils rendent service et satisfaction non seulement à ceux qui ici laissent leurs embarcations sous bonne protection mais également aux touristes de passage. C’est une porte d’entrée le port de Chalon, ne l’oublions jamais. C’est donc l’image de la marque de notre ville qui est en jeu et plus largement tout le chalonnais, donc merci pour eux ! Merci aussi à celles et ceux qui sont venus et qui ont répondu à l’appel, qui n’ont jamais démérité, voire qui sont parfois là depuis de très nombreuses années et qui font vivre cet événement. Je rappelle qu’à la base cette Fête du Port, c’est d’abord la fête de la Saône, une ode que nous poussons ensemble à cette rivière qui constitue un puissant trait d’union entre deux rives. C’est une évidence mais surtout un faisceau d’activités que nous avons à cœur depuis quelques années de poursuivre, de développer, puisqu’une partie de l’avenir de Chalon se joue incontestablement autour de la rivière. C’est elle qui est un propulseur d’activités touristiques mais c’est elle aussi qui donne énormément d’agrément à la population […] Merci Président d’avoir repris la barre parce que votre prédécesseur n’a pas démérité, au contraire, il a fait un travail extraordinaire. Je voudrais remercier tous les partenaires de cet événement, merci d’être là, vous donnez vie à cet événement. Alors on a bien reçu Monsieur le président, les messages ! Je crois qu’effectivement quand on a une mission comme la notre, on a la volonté de continuer à renforcer les équipements afin que cet emplacement soit conforté dans ses infrastructures. Je suis convaincu avec vous qu’on a besoin de remettre un petit peu d’investissement sur cet équipement car ce sont des équipements importants afin qu’ils restent hyper attractifs le long du linéaire de la Saône. On fera ce qu’il faut pour remettre à niveau ces équipements, de façon qu’ils continuent à se développer […] Cette île, cette Saône, ce port, tout cela à un sens, c’est de donner la vie, celle de conforter la vocation de Chalon autour de sa rivière ! Mesdames et Messieurs je vous remercie ! ».

Sébastien Martin : « Je voudrais d’abord remercier le Président Jean François Troussard pour ses mots d’accueil […] J’ai eu l’occasion ce matin de constater le sujet évoqué, donc on va débloquer dès cette année les moyens nécessaires pour ce qui est du court terme et qui est de l’urgence, à savoir la partie sanitaire de l’accueil de la Capitainerie […] Dès lundi, on fera le point là-dessus avec Gilles Platret, également pour débloquer les crédits qui sont nécessaires pour que les conditions sanitaires et d’accueil en tout cas soient bien meilleurs[…] Pourquoi c’est important que l’on tienne un équipement comme celui-ci en état, parce que nous savons qu’en matière d’image de notre territoire, nous avons besoin de faire connaitre le Grand Chalon et Chalon. Parce que quand on est venus ici, on ne repart jamais avec le sentiment que l’on pouvait en avoir avant de venir ! Combien de fois avez-vous eu des amis à qui vous avez fait découvrir le territoire et à qui vous avez fait découvrir la ville, la Côte Chalonnaise, fait découvrir la Place Saint Vincent et qui disent : mais cette ville, cette région est différente de ce que l’on pouvait imaginer ! […] Il faut savoir que la particularité du tourisme fluvial, c’est que les touristes y sont extrêmement fidèles et qu’ils ont tendance à répéter, c'est-à-dire une fois qu’ils ont goûté à cette forme de tourisme, d’y revenir assez régulièrement. Donc le port de plaisance de Chalon est effectivement une porte d’entrée vers notre territoire avec cette capacité de nous faire connaitre […] Mais surtout que les gens y reviennent , y consomment sur place dans nos restaurants, nos hôtels, nos infrastructures et donc du coup, c’est toute une économie locale qui en bénéficie […] Il est donc évident que nous avons ces atouts, ici au port de chalon, c’est d’avoir une porte d’entrée principale de la ville de Chalon et cette capacité à s’appuyer sur un réseau autour du Canal du Centre qui nous permet d’avoir plusieurs portes d’entrées, de créer des interactions entre nous et de créer l’envie du territoire du Grand Chalon. Donc merci à toutes et à tous, belle fête du port et je vous souhaite un agréable weekend ! ».

Marie Mercier : « Je vous salue tous dans le respect des fonctions que chacun occupe avec une pensée particulière pour les bénévoles qui sont ici. Nous sommes sortis du confinement mais on sait très bien que dans la tête, encore beaucoup de personnes se sentent encore confinées et que les associations ont beaucoup de mal à récupérer des adhérents. Qu’il va falloir redonner du souffle à tout cela parce qu’il y a des dégâts psychologiques qui ont été importants donc il faut plus s’ouvrir de nouveau et quel endroit plus merveilleux que celui-ci ! Les atouts ont été dits par nos deux capitaines, parce qu’ils naviguent dans le même sens et là, ils ont le sens du vent […] Ici , c’est un atout inestimable que ce port que nous avons en plein cœur de ville, comme l’a très bien expliqué monsieur le Président Troussard que je voudrais féliciter ainsi que vos adhérents qui font vivre cet endroit magique. Un port, les bateaux, alors je voudrais juste dire ce que l’on dit chez moi dans le Cotentin, ce que disent les marins quand ils regardent du port, quand ils regardent les bateaux, ils disent : On les regarde et on lit comme dans les yeux d’une femme. Je vous remercie ! ».

Pour information : Lors de cet événement, une restauration-Buvette est assurée sur place : Buvette Chalon Plaisance, Glaces Italiennes + Granitas, TribuM food truck, Deli Street Burger

Concernant les statistiques du port de plaisance : *Amarrages abonnés : 150 anneaux disponibles pour 164 abonnés dont 86 contrats annuels * Activité Plaisance – à aujourd’hui : 605 bateaux de passage (708 en 2020), 1 300 nuitées (1388 en 2020), 1 800 plaisanciers (2 156 en 2020) dont Français, Suisses, Allemands), 129 locations de bateaux (213 dont 145 bateaux SANS permis en 2020) Partenariats : Chalon Nautic : locations de bateaux avec ou sans permis- Cavistes : Cellier Saint-Vincent et Maison des Vins. Projets 2021 : Mise en service du ponton de Manon pour les bateaux début juillet : 101 bateaux de passage Réfection de la passerelle d’accès aux pontons-Réfection du bateau Le Chalonnais ;

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B