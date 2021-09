Succès du 1er salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté ‘Le cloître des Livres’

Samedi 18 septembre, à 12 heures, à Chalon-sur-Saône, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, réouvert en 2019 après de longs travaux, a acueilli le premier salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté.

Cet événement, organisé par la ville de Chalon sous l’engagement d’Adrien Moniot, le Directeur de la Bibliothèque Municipale, a réuni une trentaine d’auteurs et les librairies locales telles la Mandragore, Develay, Au Gré du Vent. On notait également la présence effective et nécessaire de la SHAC (Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône).

Un salon qui était placé sous la Présidence de Lucette Desvignes, 94 ans, ‘’universitaire, doctorante (à l’âge de 20 ans), agrégée d’anglais, qui reçut le prix Roland-Dorgelès en 1982 pour Les Nœuds d’Argile. A partir de cette date, elle se consacrera pleinement à l’écriture de romans et de poésie, recevant même dès lors en France une reconnaissance depuis longtemps acquises aux Etats-Unis!”

Extraits des discours prononcés lors de l’inauguration de ce salon du livre:

Lucette Desvignes : ‘’ Je dois vous dire que je suis très très heureuse et très émue de me trouver ici à Chalon. Non seulement parce que Chalon est une ville que je n’ai jamais oubliée, où j’ai passé tellement d’années, traversant d’ailleurs les années noires parce que j’avais 18 ans à la libération et que j’avais 13 ans quand la guerre a commencé mais parce que j’ai vécu l’occupation qui s’est faite bien entendu à Chalon avec la ligne de démarcation et nénamoins, Chalon est restée pour moi quelque chose de lumineux et de sympathique. Lorqu’on m’a proposé cette présidence, cela a été pour moi un vrai choc et une énorme émotion. Cette présidence, en somme, représente pour moi non seulement mon attachement personnelle pour la ville mais aussi le fait que ma ville m’accueille [...] Je suis donc très contente de vous voir, de voir que vous avez aussi l’amour du livre, l’amour de la lecture et c’est une chose qui est évidemment extrêmement précieuse surtout en nos jours de matérialisme et même d’informatique. Je dois dire que c’est bon, c’est très bien qu’il y ait dans les villes et surtout dans une ville comme Chalon avec son ampleur et son activité, un regard spécialement bienveillant pour la lecture et la culture. Je n’en dirai rien de plus. Je suis très heureuse que ce salon ait lieu, que ce soit le 1er d’ailleurs car j’ai trouvé que pour un premier salon, il était merveilleusement bien organisé et tout se déroule d’une manière parfaite. Alors merci et sachez que je suis très heureuse d’être avec vous!”.

Gilles Platret: ‘’ Je vous accueille ici en compagnie de Bénédicte Mosnier, Adjointe à la culture mais surtout en présence de Madame la Présidente de ce 1er salon des auteur de Bourgogne Franche-comté, Madame Lucette Desvignes. Je suis très touché par ces mots de remerciements qui vont avant tout aux agents de la ville de Chalon qui sont investis dans la réussite de ce projet. Vous savez comment vont les choses, les élus ont une idée mais ce n’est jamais eux qui l’a mette en oeuvre! Si on a pas les équipes et d’ailleurs je salue le Directeur de la Bibliothèque Municipale de sa présence mais également tous les services investis dans cette organisation, rien de tout cela ne pourrait être organisé. Alors vous l’avez dit Madame la Présidente, c’est un premier salon et je l’ai dit à certains d’entre vous , nous vous sommes particulièrement reconnaissants de tenter l’aventure avec nous. C’est un premier salon dans un contexte très particulier, celui des journées du patrimoine, dont nous faisons le pari qu’elles pourront amener sur ce site qui est en soi d’une beauté parè de tous vos ouvrages et de tous les auteurs, un public qui n’était pas venu pour les livres au départ et qui pourra avec vous avoir un temps d’échange. Vous l’avez dit Madame la Présidente à quel point le plaisir de la lecture est irremplaçable surtout dans les périodes compliquées que nous traversons depuis quelques mois. Le risque, nous le prenons ensemble, vous avez accepté de venir et sachez que l’on a voulu faire un salon géographiquement cohérent. Bien sûr, on peut accueillir des auteurs de toute la France mais il me semblait que cela pouvait être intéressant de donner une vitrine, voire même une tribune aux auteurs plus proches de nous [...] Une chance pour vous aussi de pouvoir retrouver le public, parce que je pense que pour certains d’entre vous, vous avez été privés d’occasion de ce genre depuis de long mois. C’est donc pour certains une reprise des salons du livre et c’est pour nous un tout début dont j’espère cela sera le 1er d’une longue série car vous et ce lieu, vous le méritez! [...] Vous êtes là et je voudrais vraiment vous remercier car le livre c’est quelque chose qui compte pour nous [...] Le livre unit, l’objet du livre unit et nous avons vocation ici à Chalon de proclamer cette vérité encore et toujours. Dans 3 ans, nous fêterons le bicentenaire de notre biliothèque municipale (1824)! Sachez que célébrerons cela, comme il se doit. [...] Encore une fois, merci à vous tous d’être là et sachez une chose, c’est qu’à Chalon vous serez toujours accueillis comme chez vous alors merci à tous!”.

Liste des auteurs des auteurs présents pour ce 1er salon: Michel Benoit, Christine Billard, Stéphane Carlier , Marine Cazaux, Damien Okiko (Chanez), Patrick Chavardes, Jean-François Conry, Elisa Coste, Lucette Desvignes (Présidente), Marion Donzeau, Marie-Pierre Emorine, Roger Faindt, Claudine Faivre, Jean-Pierre Favard, Jérémie Fleury, Emmanuelle Florquin, Philippe Gontier, Patrick Guichet, Claude Joblot, Aurore Mamet, Philippe Ménager, Emmanuel Mère, Albine Novarino, Véronique Petit, Myriam Picard, Agathe Ruga, Marie France Salvia, Jérôme Sorre, Tiffany Uldry, Michaël Uras, Marie-Pierre Verjat et Laurent Vignat.

Clin d’oeil à la sympathique équipe chargée du buffet de l’amitié!

