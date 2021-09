Journée mondiale Alzheimer: dévoilement de la plaque de l'arbre à souhaits au Square Chabas

Mardi, l'association France Alzheimer 71 donnait rendez-vous à la population Chalonnaise au pied d'un arbre du Square Chabas pour une Journée mondiale Alzheimer placée sous le signe de la solidarité et de l'intergénérationnel. Plus de détails avec Info Chalon.

«Les souvenirs se perdent dans le temps comme les larmes dans la pluie» (proverbe japonais)



Ce mardi 21 septembre 2021, le rendez-vous est donné au pied d'un arbre au Square Chabas à partir de 10 heures.



Il s'agit d'un magnolia à grandes fleurs (Magnolia grandiflora) offert à France Alzheimer 71 par la Ville de Chalon-sur-Saône à l'occasion de cette Journée mondiale Alzheimer qui permet d'évoquer cette maladie neurodégénérative encore mal connue du grand public.



La maladie d'Alzheimer touche près de 900 000 personnes en France dont 40 % d’hommes et 60 % de femmes.



Au total, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, soit un toutes les trois minutes.



Si les données régionales sont difficiles à déterminer en raison du secret médical, 26 500 patients souffrant de la pathologie sont pris en charge pour des démences liées à Alzheimer par l'Assurance Maladie en Bourgogne Franche-Comté, dont 8 200 hommes et 18 200 femmes.



La maladie s'attaque essentiellement aux personnes âgées (20 % des plus de 80 ans en sont victimes). Mais des populations plus jeunes peuvent être touchées : 2 % des moins de 65 ans sont concernés en France.



Les bénévoles de l'association invitaient le public à accrocher aux branches de l'arbre une carte en forme de boussole sur laquelle sera écrite ou dessinée une note positive, une pensée, un souvenir heureux ou encore un souhait pour les personnes malades et leur famille.



Ils repartaient ensuite avec un porte-clef, un petit pin's marqué d'une boussole, symbole désormais connu de la maladie d’Alzheimer, et une enveloppe ensemencée.



Cette animation était le prétexte et l'occasion de répondre aux questions du public et de faire découvrir les actions de France Alzheimer 71 à destination des personnes malades, des aidants et des familles.



Dès le matin, les élèves de 4ème et 3ème du collège Camille Chevallier et les élèves de la section "aide-soignants" du Devoir se sont rendus sur place.



Vers 17 heures 30, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, et André Anglaret, le président de France Alzheimer 71, ont dévoilé la plaque du magnolia offert par la municipalité.



Puis, le maire «très heureux qu'en cette journée mondiale, (la Ville) a pu accompagner au Square Chabas l'association France Alzheimer dans une opération de sensibilisation du public» a tenu un discours.



«Symboliquement, le magnolia qui porte les pensées des Chalonnaises et des Chalonnais pour les malades d'Alzheimer et leurs aidants a été offert à ceux qui se battent au quotidien pour que chacun, malgré la maladie, trouve sa place dans notre société!», déclarera le premier magistrat de la Ville.



«La famille, c'est à la fois nos racines et les fondations qui nous permettent de grandir, de nous développer pas à pas. L'arbre porte aussi en lui l'idée d'une force tranquille mais inébranlable qui traverse les époques. C'est un fort symbole porteur de sens et fédérateur pour faire résonner l’identité et les valeurs de notre association», dira le président de l'association pour expliquer le choix de l'arbre comme symbole avant de céder la parole au sous-préfet.



Après ces prises de parole, un verre de l'amitié était proposé à l'assistance.



Selon la Fondation pour la Recherche Médicale, 2,1 millions de personnes pourraient développer la maladie en France d'ici 2040. Pour trouver un moyen de soigner Alzheimer, 40 millions d'euros sont investis chaque année dans la recherche. De son côté, France Alzheimer investi un million d'euros chaque année depuis 2011.



Étaient également présents, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, conseillère municipal déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Benoît Morgante, conseiller municipal chargé de mission Suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Françoise Vaillant, conseillère municipal chargée de mission Création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Monique Brédoire, conseillère municipal chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, Marguerite Thura, déléguée District Centre-Est pour le Lions Club, Thérèse Bessette, présidente du Comité Local de la Ligue contre le Cancer, Céline Dabrowski, art-thérapeute, et Florian Jacquinot, psychologue clinicien, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati