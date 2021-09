AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert BEAUVAIS

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Jacqueline, son épouse ;

Thierry et Véronique, Hervé et Karine, ses fils et leurs conjointes ;

Morgane, Arthur et Alaric, ses petits-enfants ;

Jean et Lucette, son frère et sa belle-sœur ;



ses neveux et nièces ;

parents et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gilbert BEAUVAIS



survenu dans sa 90e année. La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 23 septembre à 11 heures au crématorium de Crissey. Fleurs naturelles uniquement.