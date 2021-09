Marathon des vins de la Côte Chalonnaise (MV2C) : Plein cap sur 2022, après 2 années de frustration !

C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale, qui s'est tenue hier soir à la salle des fêtes de Rully, en présence d'une cinquantaine d'adhérents et d'élus municipaux, de l'agglomération et du Département.

Rapport moral : « l'état d'esprit qui règne dans l'association nous permet de surmonter les difficultés »

C'est le point qui ressort du rapport moral, présenté par Jean-Louis Gogue, le Président.

Car même si le fonctionnement est perturbé depuis maintenant 2 ans, avec l'annulation des éditions 2020 et 2021 du Marathon, « réussir à impliquer les adhérents et en augmenter le nombre veut dire quelque chose. Et çà, nous le devons à l'état d'esprit et aux valeurs qui règnent dans notre association, où les individualités, quelque fois fortes, savent se mettre au service du collectif ! »

Jean-Louis Gogue a aussi tenu à remercier les partenaires privés, « qui sont tous restés fidèles à l'association, malgré les difficultés économiques qu'ils ont pu rencontrer ». De même que les partenaires publics, parmi lesquels le Conseil Départemental, qui a « considérablement augmenté sa participation » et que le Grand Chalon, qui a confirmé son statut de « partenaire indispensable».

Enfin, il a remercié les Maires des 17 communes concernées par cette manifestation, « qui réunit tous les acteurs, dans une belle unité et une ambiance harmonieuse ».

Rapport d'activité : « Encore une année blanche, qui n'a pas empêché l'association de se renforcer, pour faire encore mieux en 2022 »

Si André Coupat, le Directeur de course, n'a pas caché sa déception de ne pas avoir pu organiser l'édition 2021, « même si l'annulation était le bon choix», il s'est félicité de l'arrivée de 22 nouveaux membres de l'association, qui portent le nombre d'adhérents à 80 .

Ceux-ci vont en effet permettre de « faire encore mieux en 2022, ce qui est la motivation de toute l'équipe ».

Il a précisé ensuite toutes les modifications à venir pour l'édition 2022, qui se déroulera les 26 et 27 mars, parmi lesquels un renforcement de la partie environnementale, un challenge du meilleur grimpeur et encore plus de convivialité.

La course des collégiens sera avancée au jeudi et celle des écoliers maintenue le vendredi. Sous réserves bien sûr que les contraintes sanitaires évoluent, car à ce jour, selon Adeline Sancier, elles ne pourraient être organisées.

Il a terminé en remerciant Cécile Dalery-Saint André, d'avoir accepté de parrainer l'édition 2022, après les deux « faux départs » de 2019 et 2020.

Rapport financier : Une seconde année déficitaire, qui ne met pas l'association en péril

Cette partie a été l'occasion pour le Président Jean-Louis Gogue et André Guenot, qui a validé les comptes, de rendre un hommage appuyé à Jean-François Hubert, le trésorier de MV2C, pour « ses conseils judicieux et avisés, son efficacité et la qualité de son travail. ».

L'exercice 2021 s'est terminé par une perte de 4 782 euros, malgré le don de 1 500 euros, qui a été fait par certains coureurs, qui n'ont pas souhaité se faire rembourser leur inscription, suite à l'annulation de la dernière édition.

Ce déficit, qui vient s'ajouter à celui de 2020 ( 3 809 euros) sera amorti par les réserves que l'association a pu réaliser lors des dernières éditions.

Remobilisation des bénévoles, après 2 ans d'inactivité :

Jérôme Marché, qui est en charge de l'animation des bénévoles a annoncé qu'un mail serait adressé d'ici une quinzaine de jour aux 900 bénévoles, qui son répertoriés à ce jour, pour leur demander de bien vouloir s'inscrire à l'édition 2022.

Les inscriptions sont ouvertes :

Elle le sont depuis le 17 septembre, avec des tarifs préférentiels pour les 250 premiers inscrits sur le marathon, semi-marathon et 10 km et les 30 premières équipes sur le Mara3.

A ce jour, 123 coureurs se sont déjà inscrits.

Pour tout renseignement : le site de l'association http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr, ou sa page facebook facebook.com/marathondesvinsdelacotechalonnaise