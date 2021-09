Ce jeudi, la Mission Locale du Chalonnais et Pôle Emploi donnaient rendez-vous au Clos Bourguignon à des jeunes Chalonnais à l'occasion d'une rencontre préparatoire au Salon Top Emploi qui aura lieu le jeudi 30 septembre, au Colisée. Plus de détails avec Info Chalon.

Le jeudi 30 septembre, de 9h à 17h au Colisée de Chalon Sur Saône, a lieu la 4ème édition du Salon Top Emploi.



Organisé par la Mission Locale du Chalonnais et le Grand Chalon, cet événement est spécialement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans voire jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.



Il a pour but de mettre en relation les jeunes en recherche d’emploi avec les entreprises qui recrutent dans le Bassin Chalonnais.



Pour préparer les jeunes à cette rencontre, la Mission Locale du Chalonnais et Pôle Emploi a donné rendez-vous à des jeunes Chalonnais ce jeudi 23 septembre de 10 heures à 16 heures.



Faisant partie de la stratégie de la Politique de la Ville, le Salon Top Emploi rassemblera une 60aine d'entreprises du Bassin Chalonnais venues avec des offres diverses et variées.



Hormis Pôle Emploi, parmi les partenaires de la Mission Locale du Chalonnais pour ce temps fort de l'emploi dans notre ville, citons entre autres, CIBC Bourgogne Sud Chalon-sur-Saône, Espace PaMA, le Service Jeunesse, Action Logement et CAP Emploi.



De son côté, l'entreprise Daunat offrira des sandwichs à l'heure du déjeuner.



L'événement sera inauguré à 9 heures 30.



Le salon est financé par le Grand Chalon (10 000 euros), la Région Bourgogne Franche-Comté (10 000 euros) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), à hauteur de 11 000 euros.



Les jeunes qui arrivaient par petits groupes étaient accueillis par Florence Lagoutte et Alexandra Bell pour Pôle Emploi, Esmahen Guilouchi, Patrick Lebon, Delphine Clerc, Assitan Diallo et Céline Boucquemont, pour la Mission Locale du Chalonnais.



Étaient également présents lors de cette rencontre préparatoire, Annie Lombard, présidente de la Mission Locale du Chalonnais et vice-Présidente du Grand Chalon chargée des Solidarités, de la Cohésion sociale, de l'Emploi et de la Politique de la Ville, et Ibrahima Bathily, directeur de la Mission Locale du Chalonnais.



Bien entendu, cette année, le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir participer au salon, pour les jeunes comme pour les entreprises, ou même l’équipe de la Mission Locale du Chalonnais.



La 3ème édition qui avait eu lieu le jeudi 21 novembre 2019 avait réuni 604 jeunes.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati