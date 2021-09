Dustin et Rigel se sont dit oui !

Pour ce mariage du 25 septembre, il a appartenu à Roland Bertin, premier adjoint au maire de Châtenoy le Royal d’officier.

Un mariage aux allures internationales par l’union de Dustin Lamblin, né le 7 juillet 1991 à Saint Rémy et domicilié à Frankfurt Am Main en Allemagne, il est le fils de Jean-Pierre Lamblin et de Patricia Barrier.

Il a décidé d’épouser Rigel Valenzuela Agauyo, née le 18 février 1989 à Hermosillo (Mexique) et domiciliée à Frankfurt Am Main, fille de Valenzuela Reneteria et de Dellia Patricia Aguayo Hurtado.

JCR