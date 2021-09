Avec quatre séances de dédicaces, la présence d’élus, L'Antre des Bulles a réussi son inauguration

3 fois plus grand que la superficie de son ancien magasin, soit 110 m2 de surface commerciale et proposant toujours plus de choix tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, Florent, l’heureux propriétaire de la librairie L’Antre des Bulles situé 32 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône avait organisé samedi à partir de 14 heures, l’inauguration officielle de sa librairie spécialisée.

A partir de 15 heures, les clients étaient invités à venir à la rencontre de 4 auteurs-illustrateurs pour des séances de dédicaces. Enfin un buffet improvisé avec rafraichissements et confiseries avait été mis en place et à disposition de la clientèle.

Info chalon était présent auprès des quatre invités qui présentaient leur Bande Dessinée pour constater qu’ils n’étaient pas avares d’illustrations et très proches de leurs lecteurs :

Malo Kerfriden présentait,

Sylvain Bauduret présentait

Olivier Taduc, présentait sa Bande Dessinée 'Le Réveil du Tigre'

Adeline Ruel, présentait

Lors de cet événement on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et de Françoise Vaillant, Conseillère Municipale, chargée de mission Création du permis de végétaliser en pied d’immeuble.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B