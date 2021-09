Avec 75 joueurs la coupe Aubade Comptoir des Fers bat le record de participation de la saison

On est loin des participations record des éditions précédentes. Rappelez-vous ! 2016 : 136 joueurs ; 2017 : 116 joueurs, 2018 : 118 joueurs ; 2019 : 128 joueurs. Mais c’était avant... Avant que le Covid-19 ne vienne tout chambouler. Cette année, la coupe Aubade Comptoir des Fers, qui s’est disputée en cette mi-septembre sur les greens de Saint-Nicolas, n’a rassemblé que seulement 75 joueurs.

Une nette baisse par rapport aux années antérieures, à tout de même relativiser dans le contexte actuel. Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, n’a-t-il pas annoncé avec plaisir que c’était la plus belle participation de la saison. De quoi récompenser tous les efforts fournis tout au long de la journée par Jean-Christophe Pichot et son staff, afin de faire de ce dimanche « une belle fête du golf », pour reprendre l’expression du responsable d’Aubade Comptoir des Fers.

Du très lourd...

Si la participation était moindre qu’à l’ordinaire le niveau était par contre bien là. Comme l’a fait remarquer Eric Morin lors de la remise des prix, il y avait du lourd, même du très lourd... Avec la présence de quatre joueurs phare de l’AS Golf venus « se tirer la bourre » dans cette compétition jouée en scramble à 2. Un double birdie et onze birdies chez les gagnants. Neuf birdies chez leurs dauphins. Les spécialistes apprécieront. Laissant loin derrière les troisièmes Philippe Landrot et Philippe Tremeaux.

Chez les Pichot on est golfeur de grand-père en petit-fils... Bien qu’organisateur Jean-Christophe a tenu, comme il le fait à chaque fois, à disputer l’épreuve et le petit-fils Paul, associé à Ahmed El Founini, s’est montré meilleur que ses grands-parents Arlette et Gérard. C’est ça la passion pour la petite balle...

Les résultats

Brut : 1. Simon Zacchini (Chalon) - Edouard Martinon (Chalon) 49, 2. Sylvain Chenu (Chalon) - Damien Dupuis (Chalon) 45.

Net : 1. Simon Zacchini (Chalon) - Edouard Martinon (Chalon) 49, 2. Silvère Platret (Chalon) - Estelle Echeverria (Valescure) 46, 3. Sylvain Chenu (Chalon) - Damien Dupuis (Chalon) 46, 4. Philippe Landrot (Chalon) - Philippe Tremeaux (Chalon) 44, 5. René Beaumont (Chalon) - François Lacour (Chalon) 43, 6. Sasha Platret (Chalon) - Corentin Besse (Chalon) 43, 7. Paul Pichot (Chalon) - Ahmed El Founini (Chalon) 42, 8. Richard Rothblez (Chalon) - Céline Rothblez 41, 9. Jean-Pierre Vitton (Chalon) - Michel Pernin (Chalon) 41, 10. Isabelle Bourgogne (Chalon) - Jean Bourgogne (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT