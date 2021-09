Le Rotary Chalon Saint-Vincent soutient à nouveau PEL’MEL

Depuis 2015 le rotary-club Chalon Saint-Vincent organise la Dictée du Rotary. Une action nationale visant à sensibiliser les Français aux problèmes de l’illettrisme. Mais en 2021 il n’y aura pas eu de Dictée du Rotary. Initialement prévue en février puis reportée en octobre, la manifestation, qui se déroule depuis 2018 à la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère, a finalement été annulée. La raison : le Covid-19 et la crise sanitaire que son arrivée a entraînée.

Malgré cette annulation, les responsables du club service ont souhaité à nouveau donner un petit coup de pouce à l’association chalonnaise PEL’MEL, qui lutte contre l’illettrisme depuis maintenant plus d’un quart de siècle, en aidant des adultes en difficulté avec l’écrit à acquérir les savoirs de base nécessaires pour être autonomes dans des situations simples de leur vie quotidienne.

Quatre-vingt dix apprenants

Dans le cadre d’une réunion statutaire, Michel Baguet, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, a ainsi remis à Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL, un chèque d’un montant de 350 € en présence de Danièle Pierre-Guy, past-présidente, et de Philippe L’Hostis, responsable de la commission d’organisation de la dite dictée.

Un geste fort apprécié par la responsable de PEL’MEL. « Cela va nous permettre de nous abonner à deux journaux spécialisés et d’acheter des livres. Travailler avec des manuels récents, c’est très important pour nous » a-t-elle indiqué au cours de ses remerciements.

Il faut savoir que l’association, dont le siège est situé 2 allée Louise-Michel à Chalon, fonctionne actuellement avec une cinquantaine de bénévoles qui accompagne quelque quatre vingt-dix apprenants âgés de 20 à 65 ans, résidant à Chalon et dans les communes environnantes.

La prochaine dictée du Rotary aura lieu le samedi 5 février 2022. Et toujours au profit de PEL’MEL.

Gabriel-Henri THEULOT