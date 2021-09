Trois rétentions de permis sur les routes de Saône et Loire ce week-end

Au cours du week-end, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont effectué plusieurs contrôles de vitesse. Et cela a été fatal pour trois automobilistes, qui ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire et de la mise en fourrière administrative de leur véhicule.

Le 25 septembre 2021, à 17H00, sur l'autoroute A6 dans le sens Paris/Lyon commune de Farges-les-Mâcon (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'un véhicule de marque RENAULT Megane, à la vitesse de 174 km/h (vitesse retenue : 165 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgée de 21 ans, demeure en région parisienne et est chef cuisinier. Il est détenteur d'un permis probatoire.

- Le 26 septembre 2021, à 16H50, sur la route nationale RN 79 dans le sens Cluny/Mâcon commune de Milly-Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'un véhicule de marque MERCEDES BENZ Vito, à la vitesse de 172 km/h (vitesse retenue : 163 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgée de 36 ans, demeure en Suisse et est peintre en bâtiment.

- Le 26 septembre 2021, à 16H50, sur la route nationale RN 79 dans le sens Cluny/Mâcon commune de Milly-Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'un véhicule de marque MERCEDES BENZ ML 350, à la vitesse de 172 km/h (vitesse retenue : 163 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgée de 23 ans, demeure en Suisse et est stagiaire dans l'art.