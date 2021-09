1,2,3 Jouons remonte la pente après l'apocalypse Covid

Même si l'activité économique a redémarré plein pot à l'échelle nationale, il reste des pans entiers de l'économie française qui restent bien en-dessous de leurs capacités et surtout de leurs rythmes pré-covid. Du côté de 1,2,3 Jouons à Champforgeuil, le constat reste amer, "On a réouvert depuis le 9 juin dernier, avec une fréquentation sensiblement inférieure, sans doute 50 % en moins" pour Agnès, patronne emblématique des lieux.

Un constat qui n'entame pas son envie et son humour, heureuse d'être toujours là, pour accueillir petits et grands. "Les conditions d'accès au site restent identiques" avec un établissement ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 19h et les mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h en période normale.

Le tarif reste de 4,5 euros pour les moins de 2 ans et de 9 euros de 2 à 12 ans. La seule nouveauté reste le 1 euro demandé aux adultes accompagnants compte tenu des contraintes sanitaires mises en place.

Depuis de nombreuses années, 1,2,3 Jouons s'est fait plaisir à accueillir de nombreuses associations liées au handicap et à l'insertion, en proposant des tarifs adaptés.

Pour les anniversaires, c'est une formule enfants qui est proposée à 72 euros/tout compris avec à la clé le gâteau fait maison, les bonbons + carton invitations.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact au 06 45 30 91 81 / 03 85 94 73 67

Laurent Guillaumé