Bienvenue à Valentine CARVALHO

Valentine CARVALHO est née le 21 septembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Davi, 14 ans, et Dandara, 11 ans, de Suzana et George CARVALHO. La maman est garde d'enfant et le papa est maçon. La petite famille demeure à Chalon-sur-Saône.