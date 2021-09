Retour sur un été Chalonnais très animé

Le mot d'ordre de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, en direction de ses équipes sonnait un peu comme un défi : «Je veux que chaque service de chaque délégation me fasse une belle proposition pour ramener de la vie dans notre ville!»



Aussitôt dit, aussitôt fait, le Service Jeunesse de la Ville et les maisons de quartier ont travaillé de concert, en tenant compte des différences de chacun, et dans une orientation commune pour offrir une qualité d'animations digne de ce nom.



Le Service Jeunesse et les équipes de toutes maisons de quartier de la ville ont également travaillé avec d'autres services (sport, musée, bibliothèque, l'Espace des Arts, le Conservation du Grand Chalon, Unis-Cité, la prévention spécialisée, etc...).



Résultat : les maisons de quartier ont été ouvertes tout l'été et une 2ème édition de «Quartiers d'été» à nul autre pareil avec plus de 80 activités par semaine proposées dans tous les quartiers de Chalon-sur-Saône du 21 juin au 20 septembre, soit 9 semaines!



Mais attention, ce n'est pas tout!



Le dispositif Base Vacances a permi à 89 Chalonnais âgés de 16 à 25 ans d'accéder à un job de vacances, en participant à 7 chantiers citoyens pour le compte de services de la Ville (rénovation d'une salle de restauration, de la salle d'exposition du Carmel...).



Les accueils de loisirs Chalonnais ont proposé différentes activités à 1230 jeunes de 3 à 17 ans. Ce à quoi il faut ajouter les nombreuses activités proposées par le Kiosque Multimédia ou le dispositif Esprit Citoyen.



«Cet été, nous avons noté que beaucoup de familles avaient quitté la ville pendant les grandes vacances mais celles qui sont restées ont pu profité d'une formidable programmation», nous explique Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers.



Interrogé vendredi à ce sujet lors de l'inauguration du festival Origin'art, l'adjoint précise que dans tous les quartiers, les animations ont connu une très belle fréquentation.



«Les fêtes de quartier des Prés Saint-Jean et du Stade ont connu un regain d'intérêt très appréciable. Preuve de l'adhésion des habitants de tous les quartiers de la ville!», poursuit l'élu municipal.



«Nous sommes très fiers de notre travail et des agents sans qui rien ne serait possible et ce en dépit du fait qu'ils ont beaucoup donné ces deux dernières années. Cette crise nous a bousculé, elle a fait ressortir nos faiblesses et je pense que nous avons su réagir dans l'urgence et anticiper. Maintenant, nous allons continuer d'accompagner les habitants et en particulier les jeunes. Il faut lutter contre l'isolement.J'estime que nous avons tous un rôle à jouer et je compte sur chaque habitant pour prendre soin de leurs, de leurs voisins les plus fragiles et de participer à la vie des quartiers. Chaque maison de quartier est là pour accueillir, rendre service , écouter et accompagner leurs projets. Soyons forts et solidaires!», nous dit l'adjoint en guise de conclusion.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati