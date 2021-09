Succès pour la 3ème édition de Stage dating organisée au lycée Saint Charles

Lundi 27 et mardi 28 septembre, à partir de 9 heures, le lycée Saint-Charles situé sur le site du Devoir 3 rue Général Giraud à Chalon-sur-Saône, organisait pour la 3e année, 2 journées de stage dating au sein de son établissement. Une trentaine de professionnels (Darty, Boulanger…) avaient répondu présents pour venir rencontrer une centaine d’élèves de la seconde bac pro commerce, esthétique au BTS 2e , candidats pour un stage en entreprise.

Un moment d’échanges qui a été très apprécié par les tuteurs leur permettant de consacrer un temps particulier à chaque candidat. Les élèves ont vécu ainsi un entretien de recrutement qui les a mis dans un contexte de réalité professionnelle. Suite au succès de l’événement, à la demande de tous, un rendez vous est déjà fixé pour l’année prochaine !

Deux élèves se sont confiés à info-chalon.com :

Noémie, 19 ans, 1ère BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) : « Ce que j’attends de ce stage dating, c’est d’abord d’être prise en stage dans une des entreprises présentes car du coup on peut dire que l’on tombe carrément sur un entretien d’embauche. Je vais donc présentée mes qualités, mes formations, la raison pour laquelle il devrait me prendre, ma motivation pour travailler dans leur entreprise et bien sûr je vais présenter mon C.V. Je pense aussi que le fait de faire un stage en entreprise cela nous amène plus d’expérience et cela nous permet le jour où l’on va se retrouver dans le monde du travail de moins stresser. Plus tard me concernant, je voudrais ouvrir mon propre commerce animalier.

Estéban, 18 ans, 1ère en BTS MCO : « Ce stage dating sert pour nous de première expérience professionnelle. On va communiquer avec des directeurs d’entreprise ou des personnes qui en ont des responsabilités et qui vont nous prendre en charge pour un stage ce qui va nous amener de l’expérience en plus. Cela va nous permettre aussi de comprendre comment le monde du travail fonctionne. Je suis plutôt confiant car cela ne sert à rien d’être stressé, surtout si on a bien préparé cet entretien. Il faut être à l’aise, présenter ses qualités, ce que l’on pourrait apporter pendant ce stage, qu’est-ce que je pourrais apporter tout au long de ma carrière professionnelle si je viens à continuer dans ce monde du travail. Mon avenir, je vais d’abord le baser sur mes études et ensuite je vais viser assez haut parce que je crois que c’est important. Par exemple Directeur de magasin, ou un des magasins qui sont présents ! ».

J.P.B