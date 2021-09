Offrez-vous un aller-retour PARIS-TOKYO

La musique est faite de voyages et de rencontres.

Quand Debussy découvre le chef d'oeuvre d'Hokusai, La vague, grâce à sa rencontre avec Camille Claudel, la révélation est immense et va marquer sa musique à jamais.

Réciproquement, quand Takemitsu fait le voyage vers l'Occident et rencontre l'immense compositeur Olivier Messiaen, il sait que sa musique en portera l'héritage.

Au cœur de ce programme, il y a un format instrumental inédit et unique : la flûte, l'alto et la harpe, réunis en 1915 par Debussy et plus tard par Toru Takemitsu. Au centre de ce concert, il y a aussi un dialogue subtil entre la musique et l'univers pictural et poétique des haïku japonais projetés sur kakémonos.

Concert 'Paris-Tokyo Impression, soleil levant' // Conservatoire du Grand Chalon

Jeudi 30 septembre 2021 à 20h - Auditorium - Renseignements et billetterie : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/paris-tokyo-impression-soleil-levant

Communication et visuel : Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Conservatoire du Grand Chalon