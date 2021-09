AVIS DE DECES - Monsieur Joël CHATEAU

CRISSEY, GERGY, - CHALON-SUR-SAÔNE, CHAMPFORGEUIL



Madeline et Virginie,

Bastien, ses enfants ;

ses petits-enfants de cœur ;

Patrice, Jocelyn et Christelle,

ses frères et sa belle-sœur ;

Josette Genelot, sa belle-mère ;

Fabienne Genelot, la mère de ses enfants ;

sa famille et ses amis proches,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joël CHATEAU

Sellier Automobile

survenu le 27 septembre 2021 à l'âge de 61 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 1er octobre à 14h30 en l'église de Gergy, suivie de l'inhumation au cimetière.

Joël repose au funérarium Rolet, avenue Boucicaut à Chalon sur Saône.

La famille remercie sincèrement les personnes qui prendront part à leur peine.

Les enfants de Joël remercient le Dr G. , sa pneumologue ainsi que le personnel des services de l'hôpital privé St Marie de Chalon sur Saône.

Ni fleurs, ni plaque.

Une urne sera déposée à l'église pour la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.