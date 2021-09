Week-end impérial à l'Arrosoir : 5 concerts en 3 jours !

La rentrée a démarré festive et chaleureuse et c'était si bon qu'on en veut encore ! Pas un, pas deux mais CINQ concerts vous attendent à l'Arrosoir ce week end !

La saxophoniste Carmen Lefrançois ouvrira en solo cette série de concerts ce vendredi en première partie de La Litanie des Cimes, ensemble constitué de Clément Janinet, Sylvain Rifflet et Bruno Ducret. Jubilé Impérial oblige, le samedi soir, on range les chaises pour danser avec l'Impérial Orphéon et DJ Pudding ! Et pour terminer le week end en beauté, Anne Quillier donnera un concert en solo le dimanche après midi.

Venez nombreux !

Réservation : [email protected] ou 07 49 36 21 99

Crédit photo : Or Katz