La Semaine Bleue à Fontaines du 4 au 10 octobre 2021.

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées. Chaque année, depuis 70 ans, des manifestations sont organisées dans toute la France.

Le CCAS de Fontaines organise 3 manifestations :

- Le lundi 4 octobre à la salle Saint Hilaire, deux conférences seront proposées : une sur les arnaques et sur le démarchage présentée par le lieutenant Sébastien Lelong. Une autre sur la prévention des chutes présentée par Sarah Durand et Morgane Ferrier de la Mutualité Française.

- Le vendredi 8 octobre 2021, le CCAS de Fontaines en partenariat avec les CCAS de Farges, Rully et Mercurey fait venir le Camion « Chez Moi Sûr » pour présenter les solutions pour le maintien à domicile. Les membres de l’Association AILES seront présents à Fontaines dans leur démonstrateur mobile afin de vous informer sur les différentes solutions existantes favorisant le maintien à domicile dans de bonnes conditions.

Ce démonstrateur représente un véritable logement de 35m² équipé en différentes adaptations de l’habitat, aides techniques et domotiques afin de voir, essayer, tester. Vous pourrez ainsi découvrir les aides : douche adaptée, système de téléalarme, visiophone, chemin lumineux…, les voir en fonctionnement, les tester mais aussi bénéficier d’informations quant à leur financement.

L’Association AILES accompagne les personnes dans la mise en place des aides techniques. Une multitude de solutions humaines et techniques existent pour favoriser le maintien à domicile, encore faut-il les connaître. Le Camion est équipé d’un certain nombre d’entre elles, des plus plébiscitées aux plus insolites, chacune pouvant répondre à un besoin ou une difficulté précise. L’animateur pourra échanger avec vous sur les différentes possibilités. Si vous le souhaitez, il vous sera également proposé de prendre un rendez-vous pour un diagnostic individuel permettant de vous apporter des préconisations et un accompagnement personnalisé. Que vous soyez directement concerné(e), aidant(e) ou professionnel intervenant à domicile, vous êtes invités à participer à cette animation gratuite. Si vous ne pouvez pas être présent(e) et désirez avoir des renseignements quant aux aides techniques pour rester à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions, vous pouvez contacter l’Association AILES au 06.13.16.26.64.

- Le samedi 9 octobre à la salle Saint Hilaire de 15h à 18h : un goûter avec animation musicale est proposé aux aînés de plus de 75 ans.

C.Cléaux