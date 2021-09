AFFAIRE BYGMALION - Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme... avec bracelet électronique

Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme avec une peine aménagée sous le régime de la surveillance électronique. Le tribunal est allé un cheveu plus loin que les réquisitions à l'encontre de l'ancien Président de la République. Un aménagement de peine sur lequel un certain nombre de commentateurs ont commencé à ironiser, alors qu'en 2015, Nicolas Sarkozy s'opposait à tout aménagement pour des condamnations supérieures à 6 mois.

Guillaume Lambert, le directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy, Philippe Briand et Philippe Blanchetier, membres de l'association de financement de la campagne, Pierre Godet et Marc Leblanc, les experts-comptables du parti, ont tous été reconnus coupable d'escroquerie. Un jugement sans précédent dans l'histoire de la 5e République. Nicolas Sarkozy fera sans doute appel.

L.G