Quoi de beau du côté de LaPéniche en octobre?

Ce soir dès 19 heures 30 , LaPéniche sera à la fête avec l'événement étudiant du Grand Chalon.



Cette soirée clôt en beauté un mois de septembre riche et varié qui a permis de relancer la machine qui s'était enrayée avec la crise sanitaire et qui, comme son nom l'indique —c'est (presque) comme le Port-Salut, c'est écrit dessus! —, est réservée aux seuls étudiants. Nous aurons tout loisir de revenir sur celle-ci dans un prochain article.



Intéressons-nous à ce qui se trame plutôt du côté du mois d'octobre...



Ca démarre sur les chapeaux de roues avec la 3ème édition du festival Dancing People Don't Die du jeudi 7 au samedi 9 octobre (cf. l'article d'Info Chalon du mardi 28 septembre 2021).



Si il n'est pas question ici de s'étendre davantage sur ce temps fort de la scène culturelle Chalonnaise, devenu incontournable pour les passionnés de musiques actuelles et alternatives, nous allons tout de même vous rappeler quelques moments à ne pas rater.



Le mercredi 6 octobre à 19 heures la conférence-concert sur une histoire des musiques électroniques qui sert grosso modo de préambule au festival.



Chapelier Fou Ensemb7e inaugurera le festival le jeudi 7 octobre à 20 heures à l'Auditorium du Conservatoire.



Ce concert sera suivi de celui de Midgard Workers à 22 heures au Purgatoire.



Odil TV est invitée pour animer un débat sur le rapport aux corps dans nos lieux de culture, de fête, de nuit ou dans nos rues, le vendredi 8 octobre de 17 heures à 19 heures à l'Abattoir.



À noter également le 8 et le 9 octobre, le festival Dancing People Don't Die ouvre ses portes au HAIR Truck by Mélodie Rageot pour vous faire découvrir et profiter de son activité (coloration et coiffage instantanés / maquillage...) et vous propose également «Le Cercle des fées», installation plastique et sonore par Angèle Bidon.



Accrochez-vous car la soirée du vendredi 8 octobre dès 20 heures 30 à l'Abattoir ne sera pas piquée des hannetons avec Aria 3000, Jean-Michelle Tarre, Léonard Kotik, Minuit Machine, Ottis Bedfield, Poltergeist et Smadj.



La DJette-productrice et fondatrice du label Polaar, Flore qui animera une masterclass réservée aux femmes à l'EMA Fructidor le samedi 9 octobre à 16 heures portant sur le logiciel Ableton (musique assistée par ordinateur).



Toujours le samedi 9 octobre à 18 heures, retrouvez In Poupoune We Trust au bar Chez Louis.



Vous n'êtes pas encore remis de votre soirée du vendredi?



Dommage car LaPéniche en remet une couche le samedi 9 octobre dès 22 heures à l'Abattoir avec Aria 3000, Flore, In Poupoune We Trust, Jean-Michelle Tarre, Josy Fullvives, Juliet Fox, Kasbah, Léonard Kotik, Miss Leïa, Super Parquet et les Vulves Assassines.



Le dimanche 17 octobre à 20 heures 30, Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz vous proposent une lecture musicale intitulée «À la ligne».



Et pour finir le mois, LaPéniche vous donne rendez-vous à l'Abattoir le dimanche 24 octobre à 18 heures pour les concerts de Occult Hand Order et NSDX.



