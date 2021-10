Golf : Coupe Century 21 Une belle fête sportive... et un beau vainqueur  

Dame Météo n’a pas voulu jouer à nouveau un vilain tour à la joyeuse bande de l’agence Century 21 Immobilière Jaurès. Reportée fin juin en raison de l’orage, la coupe Century 21 a pu se dérouler normalement sur les greens de la Roseraie en ce dernier dimanche de septembre. Contrairement aux prévisions qui annonçaient encore le mauvais temps...

Une fois de plus Caroline et Sylvain Loiseau avaient bien fait les choses pour que ce rendez-vous traditionnel du calendrier golfique chalonnais soit une belle journée de sport et de convivialité. A commencer lors de la pause du trou n°9 préparée par Alain Bernardot et tenue par leurs collaborateurs Julien, Sophie, Louise, Caroline, Sacha, et Justine.

Gérard Cour aime bien la coupe Century 21 et pas seulement pour son ambiance sympathique. Mais aussi parce qu’il y obtient régulièrement de bons résultats : ne fut-il pas deuxième en 2015 et vainqueur en 2018. Et cette année il s’est de nouveau mis en évidence en remportant un beau succès face au jeune Hugo Ressiguié en dépit d’un double bogey au trou n°9 et d’un triple bogey au trou n°18. L’élève de Prépa Swing s’est consolé en s’adjugeant le concours d’approche mixte organisé au trou n° 12, en réalisant une belle « perf » à 3m 25 du mât, et est reparti avec un magnifique putter Odyssey de chez Callaway et un lot de balles logotées Century 21. Derrière Gérard Cour et Hugo Ressiguié, la troisième place a été prise par Corentin Besse, un autre jeune de l’école de golf, et la quatrième place par Sébastian Machowski, le nouvel entraineur de l’Elan Chalon.

Un superbe vélo de course

Comme chaque année la coupe Century 21 était généreusement dotée. Parmi les lots attribués aux meilleurs figuraient des pots de miel. Du miel « Century 21 », puisque récolté dans une ruche parrainée par l’agence dans le cadre de l’opération « Un toit pour les abeilles » et installée chez un apiculteur de Sennecey-le-Grand.

On sait que depuis 2017 Century 21 est partenaire officiel du Tour de France cycliste. A cette occasion, un superbe vélo de course a été tiré au sort et la chance a souri à François Lapérotte, qui va pouvoir désormais imiter Julian Alaphilippe, notre double champion du monde.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 18.

2e série dames : brut : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 14 ; net : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 37, 2. Maryse Robert (Chalon) 34.

1re série messieurs : brut : 1. Gérard Cour (Chalon) 28, 2. Hugo Ressiguié (Chalon) 26 ; net : 1. Corentin Besse (Chalon) 40, 2. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 40, 3. Hugo Ressiguié (Chalon) 39.

2e série messieurs : brut : 1. Jacques Boissard (Chalon) 24 ; net : 1. Jacques Boissard (Chalon) 40, 2. Florian Achard (Cheminots Dijon) 39, 3. Gilles Beaufay (Chalon) 39, 4. Alain Perrault (Chalon) 38, 5. Stéphane Vandenabeele (Chalon) 38, 6. Alain Rolland (Chalon) 37.

3e série messieurs : brut : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 12 ; net : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 38, 2. Lionel Bruneau (Chalon) 38.

Gabriel-Henri THEULOT