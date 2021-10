CHAMBRE CONSULAIRE : L'U2P appelle à voter pour les listes «La Voix des Artisans»

Communiqué de l'Union des Entreprises de Proximité de Bourgogne-Franche-Comté du 30 septembre 2021

Les élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) ont lieu du 1er au 14 octobre 2021.

L’U2P et l’ensemble de ses organisations membres représentatives de l’artisanat (CAPEB, CGAD, CNAMS, CNATP) s’y sont engagés avec conviction en présentant partout en France les listes « La Voix des Artisans ».

Composée de 330 artisanes et artisans issus de tous les métiers de l’artisanat et représentant sa diversité, la liste La Voix des Artisans Bourgogne Franche-Comté est la seule à défendre uniquement les artisans et les entreprises de proximité ; des candidates et candidats qui se mettront au service exclusif des artisans à la différence des listes des organisations concurrentes qui défendent aussi des entreprises de plus grande taille aux intérêts parfois contraires à ceux des entreprises artisanales.

Les élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) sont cruciales car elles permettent d’élire les représentants, femmes et hommes, chefs d’entreprise artisanale, conjoints collaborateurs d’artisans, qui géreront pendant 5 ans les établissements publics que sont les CMA et défendront l’intérêt général de l’artisanat.

Les CMA, en complémentarité avec les organisations professionnelles, ont un rôle majeur d’accompagnement des artisans. Elles agissent pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part entière dans l’économie et assurent, dans une relation de proximité, des missions de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises.

Emmanuel POYEN, Coiffeur à Imphy dans la Nièvre, et tête de liste régionale ajoute : « La pandémie a mis à l’épreuve nos entreprises, mais avec courage, passion et esprit de responsabilité, nous avons tenu bon. Les Français ont apprécié et parfois redécouvert les attraits de nos entreprises : proximité, qualité, convivialité. Les élections aux CMA sont l’occasion de souligner ces valeurs et d’accompagner les artisans vers une reprise solide et pérenne.

Alors, artisanes et artisans de Bourgogne Franche-Comté, prenez votre destin en main, votez « LA VOIX DES ARTISANS » !

Qui peut voter et comment ?

La campagne officielle se déroule du 30 septembre au 13 octobre et les élections du 1er au 14 octobre 2021. Le matériel de vote (listes et professions de foi) est envoyé à tous les artisans et conjoints(es) collaborateurs par voie postale. Ils ont le choix de voter :

- par internet sur le site : artisansvotons.fr,

- par courrier en renvoyant le bulletin choisi dans l’enveloppe T préaffranchie.

Des engagements forts pour les 5 années à venir

Une fois élus au sein des CMA, les candidats de la Liste « La Voix des Artisans » s’engagent à :

- Assurer un service de proximité à chaque artisan, au plus près de son lieu d’activité, par l’intermédiaire de la Chambre de niveau départemental et des commissions territoriales de proximité ;

- Garantir une gestion performante des Centres de formation d’apprentis -CFA afin qu’ils répondent efficacement aux besoins en compétences des entreprises artisanales ;

- Mener une politique active de développement des activités artisanales dans le centre des villes et des villages ;

- Placer au cœur de notre action la simplification des formalités administratives, notamment en défendant le principe d’une déclaration unique et simplifiée pour toutes les administrations

- Renforcer l’accompagnement des artisans, des porteurs de projet et des créateurs-repreneurs d’entreprise artisanale ;

- Défendre auprès des collectivités territoriales un aménagement commercial et urbain adapté à l’activité des artisans et qui ne fasse pas obstacle à leurs déplacements (restrictions de trafic et zones à faible émission -ZFE-) ;

- Mutualiser les moyens des CMA pour optimiser le service aux artisans ; s’opposer à la fusion des CMA et des CCI pour continuer à défendre les besoins spécifiques des entreprises artisanales.