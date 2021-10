Les Coquelicots carburent en ce début de saison et multiplient par trois les effectifs

30 licenciées l'année dernière... la centaine dépassée cette année ! Le rugby et les Coquelicots de Chalon sur Saône ont le vent en poupe si on prend considération ce seul chiffre qui fait plaisir à voir. Et l'ambiance est bien au rendez-vous sur les pelouses du stade Léo Lagrange, avec un certain nombre de phénomènes qui font plaisir à voir, après ces derniers mois de crise sanitaire.

Des valeurs et une belle jeunesse Chalonnaise qui portent bien haut l'étendard de l'Ovalie.

Le groupe seniors des 32 filles des Coquelicots évoluant en fédérale 2 continue sa structuration pour pointer tôt ou tard vers les portes de la Fédérale 1. S'appuyant sur un vivier très dynamique au sein des sections sportives de Jean Vilar depuis 2015 et du Lycée Mathias depuis 2020, le rugby féminin dispose de solides atouts pour poursuivre son épanouissement sur le Chalonnais.

Petite nouveauté en ce début de saison, c'est la réapparition du rugby santé ou jeu à 5 qui permet de proposer une activité sportive complémentaire sans trop de risques tout en gardant l'esprit rugbystique. Une dizaine de joueurs ont adhéré au principe du rugby santé, se jouant en mixte.

A noter que le club poursuit ses recrutements. U12,U15, U18, seniors, loisirs, toutes les catégories vous tendent les bras si vous souhaitez rejoindre cette activité.

Colette Desfetes, Présidente des Coquelicots depuis maintenant 4 ans, était biens sûr comme à ses habitudes, fidèle au rendez-vous ce vendredi soir pour supporter anciennes et nouvelles Coquelicots.