AVIS DE DECES - Monsieur Stéphane VINCENT

GIVRY, LILLE, ARMENTIÈRES (59)



Marie-Claire Duriez,

Monique Brame,

Bruno et Solange Vincent,

Florence Ferret,

Bernadette Vincent,

Jacques Roque,

Laurence Vincent,

Emmanuel Leleu,

Marie Pasquale Vincent,

ses sœurs, son frère ;

ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;

tous ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Stéphane VINCENT

survenu le 29 septembre 2021 à l'âge de 82 ans à la résidence de Marloux à Mellecey.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 4 octobre 2021 à 15 heures, en l'église de St Pierre St Paul de Givry 71640 en (Saône et Loire).

Stéphane sera crématisé selon sa volonté et ses cendres seront inhumées au cimetière de Givry.

La famille rappelle à votre souvenir ses sœurs et frères décédés et remercie tout le personnel de la résidence de Marloux à Mellecey pour leur bienveillance.

Ni fleurs, ni plaques mais pour ceux qui le souhaitent vous pouvez faire un don au profit de la ligue pour le cancer.