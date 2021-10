Ce week-end, la section performance escalade du CAF Chalon était de sortie à Fontainebleau.

Malgré une météo capricieuse, nos jeunes grimpeurs ont pu étrenner leurs chaussons sur les bloc de renommée mondiale tout le samedi avant de se replier dimanche dans la salle d’escalade de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME) KARMA.



Au programme, une recette très simple : de la grimpe et de la bonne humeur pour un groupe en construction vers la performance tous support !

Et la recette à pris puisque ce dimanche soir tout le groupe était exténué mais heureux, après s’être battu pour réaliser un maximum de blocs de plus en plus durs dans une ambiance positive et festive.



Le prochain rendez-vous de la section, outre les entrainements hebdomadaires, aura lieu dans quinze jours à la salle de bloc de Edenwall à Mâcon.