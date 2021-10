Une fresque géante et colorée va embellir l'esplanade de la Halle ronde givrotine pendant le mois d'octobre

Cette œuvre, qui a été réalisée en moins d'une semaine, a été inaugurée dimanche matin, en présence de nombreux élus et dans le prolongement de l'aubade, qui a été jouée dans la Halle ronde par l'Harmonie givrotine.

Elle est le fruit d'une collaboration entre la Mairie givrotine et l'association Animations en Côte Chalonnaise (A2C). Ce projet est d'ailleurs le premier, qui rentre dans le cadre de l'opération « fifty-fifty », qui veut que la municipalité finance 50% d'un projet présenté par une association, et qui a été validé en amont par le Comité participatif de la commune.

Cette fresque est le fruit de la rencontre il y a plus d'un an, entre Jean-Claude Dufourd, le Président d'A2C, et Maria de los Milagros Baylac, dans le cadre de la préparation de l'édition 2021 du Festival Femmes regARTS, qui met à l'honneur Eva Peron et plus largement l'Argentine.

Jean-Claude s'est donc mis à la recherche d'une artiste argentine, et c'est Margarita Kustikova, artiste russe qu'il avait connue dans le cadre de la 5ème édition du festival, qui lui a conseillé de contacter Maria de los Milagros Baylac.

Le feeling est tout de suite passé entre les deux interlocuteurs, et comme la sémillante artiste argentine adore voyager et faire des rencontres, il n'en n'a pas fallu plus pour la décider de venir à Givry.

Maria est diplômée en relations internationales. Elle a 41 ans, vit et travaille à Buenos Aires. Elle est plasticienne et enseigne son art coloré aux enfants. Elle a l’ambition de vouloir « changer le monde » en communiquant sa créativité, son énergie et ses rêves. Pour cela elle saisit la moindre opportunité d’aller à la rencontre de nouveaux publics, hier en Colombie, avant-hier à Hong-Kong et … la semaine dernière à Givry.

La peinture murale est l’une de ses spécialités. Déjà enfant, elle voulait repeindre toutes les maisons grises de sa ville pour rendre ses habitants heureux. Car outre ses talents de peintre, elle aime les gens. Sa simplicité et sa joie de vivre communicative la rende très abordable et laisseront assurément un souvenir inoubliable à tous celles et ceux qui l'ont croisée durant sa présence à Givry.

On retrouve d'ailleurs certains d'entre eux (comme par exemple la viticultrice Guillemette Besson) dans la fresque qu'elle a réalisée. L'ensemble de ce qui caractérise le village y figure aussi, de même que le tempérament de l'artiste, pétillant, teinté d'optimisme et de bienveillance.

Nul doute aussi que Maria n'est pas prête d'oublier Givry, qu'elle qualifie de «village paisible, où il fait bon vivre, et où elle a rencontré des gens généreux, qui lui ont réservé un accueil très chaleureux ».