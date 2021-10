Vers un pass sanitaire localisé ?

Depuis le temps que le sujet est réclamé par nombre d'observateurs, le gouvernement semble préparer l'annonce d'une mise en place d'un pass sanitaire localisé. Une logique enfin en terme de lutte contre la COVID19 en fonction de l'impact sur les terriaoires. Un sujet maintes fois évoqué sans que le gouvernement juge opportun de mettre en place un tel dispositif. Le conseil de défense et de sécurité nationale qui se réunit ce mercredi devrait se pencher sur le sujet. Alors une annonce d'ici quelques jours dans ce sens ? La probabilité s'installe jour après jour alors que les indicateurs sanitaires restent au beau fixe et que les scénarios noirs évoqués à l'occasion de la rentrée scolaire et du retour en présentiel dans les entreprises n'ont pas été au rendez-vous tout au long du mois de septembre.

A noter que la fin du pass sanitaire reste fixée au 15 novembre, avec entre temps une nouvelle étape liée à la facturation des tests à compter du 15 octobre, sans que pour le moment les modalités soient clairement connues.

L'instauration d'un pass sanitaire localisé permettrait de faire en sorte que les Français retrouvent un semblant de normalité, que les associations et clubs sportifs reprennent leurs vies quotidiennes sans être lourdemment impactés par le pass sanitaire, qui au moment d'écrire ces lignes n'a plus aucun sens, en dehors de quelques zones qui restent à protéger.

Laurent Guillaumé