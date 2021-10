Cuisery recherche médecins libéraux

Vous êtes médecin et vous cherchez à vous installer dans un cadre à la fois ressourçant et dynamique, où travail et vie de famille puissent s’équilibrer ? Un cabinet médical vous attend dans un Espace Santé, parmi des collègues professionnels. Bienvenue à Cuisery, en Bourgogne !

Profil recherché

Des médecins généralistes en activité libérale (idéalement thésés ou autres spécialistes).

S’installer à Cuisery



Cabinet médical – Le cabinet médical – au RDC d’un Espace Santé nouvellement construit, avec balcons et ascenseur PMR – est situé à proximité immédiate de 2 parkings et de tous les commerces. Les superficies sont modulables, entre 15 et 30 m2, avec salle d’attente commune et salon détente, à l’étage, pour l’ensemble des professionnels de l’Espace Santé.

Logement – Un logement refait à neuf dans une maison en pierre est disponible, à 100 m de l’Espace Santé. Entièrement meublé, sur 2 niveaux, avec salon, salle de bain, cuisine équipée au RDC et deux chambres à l’étage, il peut accueillir une famille avec enfant.

Environnement de travail

En centre-ville se trouvent également le cabinet médical d’un confrère, 3 dentistes et une pharmacie. L’Espace Santé regroupe différents professionnels tels qu’infirmières, ostéopathe, psychomotricienne, ergothérapeute…

À 300 m se trouve un EHPAD comptant 120 lits.

Environnement de vie

Cuisery allie histoire et dynamisme. C’est une petite ville touristique de 1 600 habitants, située au centre-Est de la France, au sud de la Bourgogne. Par l’autoroute A6, Lyon ou Dijon sont à seulement 1 heure. Proche de Tournus, Cuisery attire les touristes par ses atouts naturels et culturels. Le bourg médiéval en bord de Seille (rivière navigable), la réserve naturelle de la Truchère avec ses étangs sont le cadre privilégié d’activités au grand air (aéroclub, centres équestres, location de vélos, pédalos, canoés, promenade en bateau, randonnées), de même que les nombreuses manifestations artistiques et culturelles (dont le Village du livre et ses bouquinistes, ici), et les représentations au Palace.

Cuisery est surtout une petite ville dynamisée par plus de 50 associations et un bassin d’emploi vivace (environ 1 300 emplois).

Qualité et douceur de vivre vous attendent à Cuisery.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Se renseigner sur Cuisery :

Site de la mairie : https://www.cuisery.fr/

Tourisme : https://www.cuisery.fr/tourisme/

Page Facebook de la ville

Prendre contact :

Email : [email protected]

Tél. : 03 85 40 11 76

Madame la Maire : Béatrice Lacroix Mfouara

Mairie de CUISERY

7, place d’Armes

BP 54

71290 CUISERY