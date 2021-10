L'Harmonie municipale de Givry, une centenaire qui se porte de mieux en mieux

Après une année de demi sommeil (faute d'un nombre suffisant de musiciens) et une autre contrariée par les différents confinements, l'Harmonie municipale a retrouvé un second souffle et fêtera bientôt son 101ème anniversaire.

Après deux années compliquées, l'Harmonie municipale de Givry, qui est une des plus anciennes associations de Givry, a retrouvé tout son allant. De l'avis général, la qualité de ses représentations s'améliore à chaque sortie, sous la houlette de son nouveau Directeur musical, Jean-Marie Levant. Ce dernier explique cette évolution par le plaisir qui est revenu dans un groupe, où s'est installée une belle cohésion entre les anciens musiciens et les nouveaux arrivants.

Et cela s'est encore ressenti dimanche matin, quand l'Harmonie a donné une aubade à la Halle ronde givrotine, juste avant l'inauguration de la fresque géante, qui est dorénavant exposée sur le parvis de la Halle ronde. Cette représentation s'est déroulée en présence de Maria de los Milagros Baylac. l'artiste-peintre argentine qui a réalisé cette œuvre, et pour qui l'Harmonie a joué «Don't cry for me Argentina », une chanson de Madonna.

Nul doute que cette musique, comme bien d'autres, figurera au programme du concert que l'harmonie donnera le 5 décembre prochain, à l'occasion de la célébration de son 100ème anniversaire. Événement, qu'elle fêtera avec un an de retard, puisque la fête qui était initialement prévue en décembre 2020, a dû être annulée pour cause de COVID.

