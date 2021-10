L'escrime comme les grands avec La Riposte

Du haut de ses 98 d'existence, la réputation de La Riposte, le club d'escrime de Chalon-sur-Saône, n'est plus à faire. Ce mercredi, nous nous sommes rendus à la Maison des Sports pour assister à l'entraînement de la section M7 qui accueille les enfants âgés de 6 ans révolus jusqu'à 7 ans. Plus de détails avec Info Chalon.

«En garde! Êtes-vous prêts? Allez!»



L'escrime est un sport de tradition française et le premier pourvoyeur de médailles olympiques en France.



Ce sport de combat demeure néanmoins assez mal connu du grand public.



Il se pratique avec un matériel spécifique (veste, masque, gants) et les règles diffèrent selon l'arme utilisée (le fleuret, l'épée et le sabre). C'est d'ailleurs le maître d'armes qui choisit parmi ses trois armes.



Tous les enfants peuvent pratiquer l'escrime, il ne faut pas posséder d'aptitudes spécifiques. Il faut juste garder en mémoire que ce sport développe chez les enfants, la vitesse dans l'exécution des gestes, de la précision, une bonne coordination, et au final, une tonicité du côté musculaire.



Autant de bienfaits qui ne sont pas à négliger!



Ce mercredi 6 octobre, nous nous sommes rendus à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône pour assister à l'entraînement des M7 de 15 heures 45 à 16 heures 45.



Après les M11 et M13, c'est au tour des 6 petits élèves de la section M7 de suivre le cours de Gilles Grillet.



Leurs prénoms : Thomas, Mayeul, Gennaro, Arthur, Dorian et Joanny.



Au fil des entraînements, les enfants vont développer leur esprit d'analyse comme leur concentration, tout en apprenant à canaliser leur énergie — et Dieu sait qu'ils en avaient! — et à adopter leurs réflexes.



Ni violente ni dangereuse, cette discipline aux multiples facettes oblige l'enfant à évoluer mentalement et physiquement. Pendant les combats, il apprendra également à respecter son adversaire et à apprendre à se "battre" dans les règles de l'art.



Au programme de l'entraînement, exercices de coordination et de motricité avant d'enfiler leur tenue et d'utiliser le fleuret qui est préconisé car c'est la plus facile des trois armes de l'escrimeur.



Durant cette phase d'initiation, les enfants se voient prêter l'équipement adéquat par le club présidé par Jean-Sébastien Labaune, à savoir une tenue résistante, un masque en treillis métallique et des gants. Ce n'est qu'après qu'il faudra réellement équiper nos escrimeur en herbe.



Et si on en juge par les sourires et les éclats de rire, nul doute que nos petits bretteurs en culotte courte n'ont pas boudé leur plaisir.



Mais n'allez pas croire que la salle d'armes s'est métamorphosée en cour de récréation, ils prenaient tous l'entraînement au sérieux, écoutant scrupuleusement les conseils de Gilles.



Pour les premiers acquis techniques, il faudra attendre l'âge de 8 ans.



À noter que La Riposte organisera l'épreuve régionale de sélection pour les circuits nationaux des M17 et M20, le 14 novembre à la Maison des Sports.

Plus de renseignements et inscriptions sur www.lariposte71.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati