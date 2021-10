À partir du 15 octobre, les tests PCR devraient coûter 44 euros et les antigéniques 22 euros minimum

Selon plusieurs sources concordantes, le prix fixé pour les tests COVID à compter du 15 octobre commence à circuler même si du côté de l'Etat rien n'est encore tranché. Les tests PCR devraient être facturés aux patients 43 euros et les tests antigéniques entre 22 et 25 euros en fonction de l'endroit où il est réalisé. Des montants à prendre avec prudence tant que les contours n'ont pas été tranchés. Pour rappel, les tests COVID ne seront plus pris en charge à compter du 15 octobre pour les personnes majeures non vaccinées. Les tests pour les mineurs, les personnes vaccinées et sur ordonnance pour les non vaccinées restent pris en charge par l'Assurance Maladie.

Pour l'instant, les professionnels de santé en charge du dépistage COVID n'ont reçu aucune recommandation des services en charge de la procédure.

Le pass sanitaire devrait être levé à compter du 15 novembre sauf avis contraire des autorités, s'appuyant sur des indicateurs sanitaires dégradés, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs semaines. La Saône et Loire affiche de très bons indicateurs sanitaires au point que le port du masque en extérieur a été totalement levé à compter de ce jeudi 7 octobre.

Laurent Guillaumé