Un projet d’extension de la Maison de santé Pluridisciplinaire

La projet d’une Maison de santé Pluridisciplinaire (MSP) validé en juin 2016 a vu son activité démarrer en septembre 2017 avec 17 professionnels de santé médicaux et paramédicaux constitués en association. Une MSP qui est en vitesse de croisière et dont les services sont bien utiles aux habitants de Châtenoy le Royal et d’ailleurs.

La Saône et Loire manque cependant toujours de médecins et Châtenoy le Royal continue à être confronté à cette pénurie puisque la commune qui comptait 5 médecins généralistes en 2014, elle en compte 4 en 2021 dont deux à la Maison de Santé sachant que toutes deux vont être en congés maternité d’ici la fin de cette année et qu’à court terme il ne restera que 2 médecins sur la commune.

La commune a donc décidé de pallier à cette pénurie afin de soutenir les deux médecins généralistes installés au sein de la MSP en réfléchissant sur une extension à la structure existante.

Une possible extension était envisagée sur une propriété privée attenante à la MSP, dans son prolongement et donnant sur l’avenue de Gaulle. Cette possibilité ne trouvant pas de solution pour des raisons difficiles de successions, la Municipalité a fait le choix de construire ce projet d’extension sur l’actuel parking. Une surface de 414 m2 sera en emprise sur ce parking qui perdra une quinzaine de places environ.

Le coût des travaux est estimé à 699 000€/HT. Le Conseil Municipal a délibéré afin de donner autorisation au Maire pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des différents partenaires. Il est bon de noter que pour la première tranche validée en 2016, la commune a obtenu 75% de subventionnement.

JC Reynaud